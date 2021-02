QUARTO POTERE – IMMOBILE GOL: LA LAZIO AGGANCIA LA ROMA AL QUARTO POSTO - DI FRANCESCO FURIOSO: ECCO LA FRASE URLATA ALLA PANCHINA DELLA LAZIO – LUIS ALBERTO SI INCAZZA PER IL CAMBIO, SIMONE INZAGHI: "SONO L’ULTIMO CON CUI PUO’ ARRABBIARSI – IL RINNOVO DEL CONTRATTO? SIAMO A BUON PUNTO"

Tensione finale durante il match tra Lazio e Cagliari. Il tecnico dei sardi, Eusebio Di Francesco, si è scatenato contro i raccattapalle dell’Olimpico, rei, secondo lui, di non agevolare la ripresa del gioco dei suoi calciatori. Ne è nato un piccolo battibecco a distanza con la panchina biancoceleste: “Se lui va lì e non gli dà il pallone, almeno stai zitto… fate i furbi”, si è ascoltato dall’audio ambientale.

La partita era alle battute finali, il Cagliari, sotto 1-0, aveva tutta la voglia di fare presto nelle rimesse laterali e di giocarsi il pareggio. Lo stesso Di Francesco poi, in conferenza stampa, ha archiviato il fatto: “Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti e alcune perdite di tempo. Ma sono cose di campo, c’è stato un po’ di nervosismo, ma è finito tutto".

