QUEI PERACOTTARI DEI FRIEDKIN, CHE DA ANNI NON RIESCONO A FARE UN MERCATO IN GRADO DI RILANCIARE LA ROMA, SONO A UN PASSO DALL’ACQUISTO DELL’EVERTON – UN SEGNALE DI DISIMPEGNO DAL CLUB GIALLOROSSO? IL MERCATO DELLA ROMA LANGUE E L’UNICO COLPO DI CUI SI PARLA E’ QUELLO DEL 35ENNE HUMMELS (PERCHE’ NON E’ STATO ANCORA UFFICIALIZZATO IL RINNOVO DI DE ROSSI?) – VANOLI E’ IL NUOVO ALLENATORE DEL TORINO, RAFA MARIN VICINO AL NAPOLI…

Da vocegiallorossa.it

dan friedkin

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: secondo alcuni, l'annuncio della definizione dell'affare sarebbe stato in programma oggi ma il tutto dovrebbe slittare di alcuni giorni, per alcune questioni tecniche. La sostanza non cambierà e vedrà i Friedkin divenire i proprietari dell'Everton, sborsando circa 650 milioni, di cui circa 400 serviranno per coprire i debiti accumulati negli ultimi anni.

Lina Souloukou, nei giorni scorsi, ha assicurato che i Friedkin non hanno alcuna intenzione di vendere la Roma e, almeno per la prossima stagione, non si creerà alcun conflitto di interesse tra Roma ed Everton, dato che gli inglesi saranno fuori da qualsiasi competizione UEFA.

UN DIRIGENTE DELLA ROMA PASSA UN PACCHETTO A RYAN FRIEDKIN IN TRIBUNA A BERGAMO

L'organismo di governo del calcio europeo tollera, infatti, le multiproprietà, basta che i due club non giochino la stessa competizione europea. Ipotesi, al momento, scongiurata dalla quindicesima posizione con cui l'Everton ha chiuso la scorsa stagione. Per il futuro, si vedrà.

VANOLI

Francesco Manassero per lastampa.it

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Torino. Si sblocca nella notte la trattativa che stava impegnando il club granata da oltre due settimane. È caduto infatti lo scoglio della clausola da pagare. Il Venezia ha accettato l'ultima proposta della società di Cairo di 800 mila euro, rinunciando quindi a 200 mila euro rispetto alla somma stabilita per contratto.

VANOLI

Comincia così oggi il nuovo corso del Torino che si congeda ufficialmente da Juric affidando le sue speranze all'allenatore sorpresa della Serie B, protagonista di una fantastica stagione con il Venezia conclusasi con la promozione. Vanoli firmerà nelle prossime ore il nuovo contratto con il Torino, un biennale con opzione per il terzo ad un milione a stagione. Il ritrovo della squadra sarà al Filadelfia il 7 o l'8 luglio. Una settimana dopo comincerà il ritiro di Pinzolo

vanoli

MARIN È IL PRIMO COLPO DEL NAPOLI DI CONTE, IL REAL VUOLE LA RECOMPRA A 30 MILIONI (GAZZETTA)

Da ilnapolista.it

Ne scrive Vincenzo D’Angelo:

Il Napoli è vicino a chiudere il primo colpo dell’era Conte.

Rafa Marin, colosso spagnolo di 191 centimetri, classe 2002: cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Marin si è imposto all’attenzione internazionale nell’ultima stagione, con 33 presenze in Liga, di cui 26 da titolare.

FRIEDKIN

L’affare è stato portato avanti in gran segreto dal d.s. azzurro, che ha bruciato la concorrenza di Milan e altre big d’Europa, assicurandosi il sì del giocatore.

striscione contro friedkin