Francesco Persili per Dagospia

“Ahò ce stamo a giocà la finale e non mi devi rompere i cogl…”. Si apre con un aneddoto di Fabio Caressa riferito alla telecronaca di Germania-Italia la puntata di #CasaSkySport dedicata ai "Capitani per l'Italia", A provocare la reazione del giornalista uno zelante inserviente tedesco che tra il primo e il secondo tempo supplementare invitò lui e Bergomi a spegnere la sigaretta. Poi venne il gol di Grosso e il raddoppio di Del Piero (su azione avviata da Cannavaro e Totti) e l’urlo di Caressa: “Chiudete le valigie, si va a Berlino”.

“In Italia-Germania eravamo tutti e due in campo. Non è andata poi tanto male quando giocavamo insieme”, sottolinea Del Piero. “Spesso i vari ct hanno deciso di scegliere o l’uno o l’altro ma in Nazionale potevamo coesistere. Eravamo due giocatori simili ma diversi...”, puntualizza Totti. “Io e Alex potremmo ancora dire la nostra. Il problema è che non tutti la pensano così”. A Buffon, che interviene con un messaggio vocale e chiede se c’è un posto nella nazionale delle leggende, l’ex capitano giallorosso replica: “Se sta bene è giusto che continui a giocare”.

Sui rimpianti di non aver vinto il Pallone d’Oro, Del Piero assicura: “Non è accaduto ma non è una cosa che mi toglie il sonno”. Totti: “Io avevo meno possibilità di Alex, a Roma non tutti gli anni abbiamo le possibilità di conquistare scudetti e Coppe campioni. Però è un trofeo che avrei voluto, perché no”.

Si parla della gara d’addio. Emozioni, pelle d'oca, lacrime. Totti surfa quell'ondata emotiva: “Metto quella giornata davanti a scudetto e Mondiale. Non ci sono e non ci saranno mai parole. Quello è amore tra me e loro, nessuno me lo toglierà mai di dosso”. Come nessuno toglierà alla Sardegna Gigi Riva. Nel giorno in cui si celebrano i 50 anni dello storico scudetto del Cagliari, l'ex numero 10 giallorosso riserva parole al miele a 'Rombo di Tuono': “Un personaggio straordinario, sempre pronto per qualsiasi battaglia. Un punto d’appoggio, lo ringrazieremo per tutta la vita”. Si passa alle barzellette e a quella mitica scenetta da commedia all’italiana tra Totti e Del Piero girata a Coverciano. “Era diventata quella la barzelletta, ci abbiamo messo una serata intera…”.

Nella serata dei Capitani non poteva mancare Javier Zanetti che si sofferma sulle parole di Papa Francesco: “Resilienza e spirito di squadra sono fondamentali per lottare contro il virus”. E poi lui, 'l'esemplare' Paolo Maldini, ormai guarito dal Corovarius: "Ho provato oggi ad allenarmi in palestra. Dopo 10 minuti non ce la facevo più. Avevo capito subito che era qualcosa di diverso". Spazio anche ai ricordi della semifinale di Euro 2000 contro l’Olanda. Totti: “Quando dissi a Paolo che avrei fatto il cucchiaio mi ha guardato con una faccia...”. L’ex Cuore di Drago rossonero: "In quella semifinale alla fine sono stato l'unico che ha sbagliato il rigore...". E Totti: "Perché volevi far fare bella figura a Toldo..."

