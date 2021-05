QUEL GRAN PEZZO DELL’UBALDO – PAURA PER L’EX DIFENSORE DELLA ROMA UBALDO RIGHETTI COLPITO DA INFARTO DURANTE UNA PARTITA DI PADEL – IL 58ENNE E’ SOTTO OSSERVAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA MA NON CORRE PERICOLO DI VITA. IERI DOPO IL RICOVERO IN OSPEDALE MENTRE ERA SOTTOPOSTO AGLI ESAMI HA AVUTO UN ALTRO INFARTO. LO STRISCIONE: “TIENI DURO, TUTTI I ROMANISTI SONO CON TE” – POCHI GIORNI FA L’INCONTRO CON ALLEGRI

Da "il Messaggero"

Stava disputando una partita a padel al circolo di via due Ponti con alcuni amici quando all' improvviso è stato colto da un malore. Paura ieri pomeriggio per Ubaldo Righetti, 58 anni ed ex difensore di Roma, Udinese e della Nazionale italiana. L' ex campione giallorosso, è stato subito ricoverato d' urgenza all' ospedale Sant' Andrea.

I SOCCORSI A chiamare i soccorsi poco dopo le 18, sono stati gli amici con cui stava giocando. All' arrivo dei sanitari, l' ex campione era cosciente. È stato quindi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell' ospedale di via Grottarossa.

I medici hanno stabilizzato Righetti e poi trasferito nel reparto di terapia intensiva dove è stato costantemente monitorato. «Tieni duro Ubaldo, tutti i romanisti sono con te», è lo striscione per l' ex calciatore giallorosso comparso in città. Solo pochi giorni fa - il 26 aprile - una foto in compagnia di Massimiliano Allegri, suo grande amico, aveva infuocato il web e i tifosi che sognano di vedere l' allenatore toscano alla guida del club di Friedkin. A scatenare l' immaginario della piazza romanista l' hashtag #StateAllegri sotto la foto e il video Instagram postati nei rispettivi profili. Per molti, appunto, un segnale di vedere Allegri sedere in panchina romanista.

LA CARRIERA Righetti aveva cominciato a giocare nel Latina. Poi, dal 1980 al 1987, ha vestito la maglia della Roma, quindi dell' Udinese, del Lecce, del Pescara e del Terracina. Viene lanciato come titolare dal Barone, Nils Erik Liedholm: con la maglia giallorossa ha collezionato 102 presenze e una rete dal 1980 al 1987, vincendo lo scudetto del 1983 e tre edizioni della Coppa Italia (1981, 84 e 86), prima del passaggio all' Udinese. Gioca anche in Coppa dei Campioni nel 1984: realizza il suo penalty, ma i giallorossi perdono contro il Liverpool.

Ha disputato infine, otto partite con la Nazionale (tra il 1983 e 1985). Dopo una breve stagione da allenatore, dal 2005 ha intrapreso la carriera di commentatore. Quindi l' esperienza radiofonica arrivando fino alla Rai per poi approdare a Roma Tv, canale ufficiale della As Roma, diventandone uno dei volti più noti.

E la società giallorossa, sul suo account Twitter, gli ha rivolto un accorato Forza Ubaldo.

