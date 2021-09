QUEL VOLPONE DI MOURINHO HA GIÀ INTORTATO TUTTI - ROMA E I ROMANISTI SONO IN BRODO DI GIUGGIOLE PER LE 6 VITTORIE SU 6 (MANCO UNA CONTRO UNA GRANDE SQUADRA) E JOSÉ APPROFITTA DELLA LUNA DI MIELE PER ESSERE SINCERO E URTICANTE COME SEMPRE: “SARÒ SBAGLIATO, MA MI DIVERTO SOLO SE VINCO. LA DIFFERENZA TRA NOI E LE ALTRE STA NELLA PANCHINA LUNGA” - TUTTI A OSANNARLO, MA SARÀ COSÌ ANCHE DOPO LE PRIME SCONFITTE?

Andrea Sorrentino per “Il Messaggero”

jose mourinho 1

«Non essere str..., non capisci che il vero divertimento è vincere?». Come il Principe di Niccolò Machiavelli, José Mourinho si fa ora volpe, ora leone. È dalla combinazione di astuzia e forza che fiorisce l'arte di governare, diceva il gran fiorentino 500 anni fa, un'arte che ai nostri tempi decliniamo nella capacità di comando, o leadership che dir si voglia.

jose mourinho 3

Machiavelli consigliava poi al Principe di imparare a simulare e a dissimulare, ma in questo José Mourinho non è così d'accordo. Se c'è una cosa che a Roma stanno imparando di questo uomo diretto e multiforme, che canta Bella Ciao e invoca preghiere a San Pietro per la salute dei giocatori, è quella che poi è il vero segreto del suo successo come comunicatore e trascinatore di genti, e il motivo per il quale tanti lo detestano: sostanzialmente, lui dice sempre la verità. Anche se è urticante, anche se non la vorresti ascoltare.

jose mourinho 6

CUSTODIRE SEGRETI

Nei limiti consentiti dal ruolo, che contempla anche il dover custodire segreti di uomini, di spogliatoio, di strategie, è rarissimo che Mourinho dica bugie ai giocatori in privato, o a tifosi e avversari in pubblico, per il tramite delle telecamere.

jose mourinho 7

A volte le cose coincidono, come nella sua frase da lui stesso riportata dopo Roma-Cska con cui abbiamo iniziato questo articolo: l'altro giorno un giocatore è uscito dal campo durante un'accanita partitella a Trigoria, col risultato in bilico, per farsi due palleggi «così mi diverto un po'», e la risposta del tecnico è stata secca e poco decoubertiniana (ma tanto De Coubertin mica l'aveva detto davvero che partecipare è più importante che vincere).

jose mourinho 5

«Ai giovani e a tutti i giocatori deve arrivare il messaggio. Sarò sbagliato, ma mi diverto solo se vinco», ed è così per qualsiasi sportivo. Pure sulle reali ambizioni della Roma non mente: ora una città in estasi pensa che tutto sia possibile, invece lui dice che è felice di ciò che sta costruendo, certo, ma per ora non si vede da scudetto.

jose mourinho 2

E lo pensa davvero, non è posa o lamentazione. «La differenza tra noi e le altre top sta nelle opzioni in panchina», ed è verissimo: voleva un centrocampista e un terzino destro che non sono arrivati, poi ha un sacco di «bambini che devono diventare calciatori», e dategli torto.

jose mourinho lorenzo pellegrini foto mezzelani gmt 015

VOLPE E LEONE

La Roma viene da anni di pesanti serie di infortuni? E lui racconta di «pregare San Pietro» affinché non ce ne siano. Evidenzia i problemi strutturali della squadra, con lucidità. La stessa di quei suoi imperdibili riassunti postpartita, mirabili per capacità di sintesi e di analisi.

jose mourinho 4

È volpe: sa che prima o poi arriverà la sconfitta, lui la chiama «il buio», quindi prepara tutti, lui compreso, allo choc che ne seguirà, quando sarà messa alla prova l'empatia creata finora. Nel malaugurato caso sarà pure leone: se c'è una cosa che lo manda fuori di testa è proprio perdere, e lì vedrete, farà fuoco e fiamme, altro che il José papale di queste sei vittorie su sei.

jose mourinho lorenzo pellegrini foto mezzelani gmt 014

Del resto sta insegnando ai giocatori a odiare con tutte le proprie forze l'idea di sconfitta, è la base del programma. Sarà per questo, tra le altre cose, che non si vede più un romanista rotolarsi a terra per un minuto, dopo un fallo: il dolore non esiste, non lo si mostra all'avversario e lo si cancella solo rialzandosi, subito. Ci si prepara a vincere anche così.

jose mourinho foto mezzelani gmt 007 jose mourinho foto mezzelani gmt 012 mourinho meme mourinho mourinho mourinho mourinho meme mourinho jacobs meme MOURINHO MOURINHO MOURINHO MOURINHO MOURINHO 19 jose mourinho foto mezzelani gmt 005 jose mourinho foto mezzelani gmt 006 jose mourinho foto mezzelani gmt 011 jose mourinho foto mezzelani gmt 009 jose mourinho foto mezzelani gmt 010 MOURINHO 2 mourinho cena all'hungaria mourinho 19 castori mourinho MOURINHO PIZZA jose mourinho foto mezzelani gmt 013