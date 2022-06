QUELLA "PUTTANELLA" DI HAALAND! POLEMICHE PER SVEZIA-NORVEGIA IN NATIONS LEAGUE – L’ATTACCANTE DEL CITY FRIGNA: “MILOSEVIC MI HA CHIAMATO PUTTANA E HA MINACCIATO DI ROMPERMI LE GAMBE” (SE AVESSE INCROCIATO PASQUALE BRUNO O UN ALTRO DIFENSORE AMANTE DEL TRASH TALKING SI SAREBBE DATO AL NUOTO PINNATO?) - IL DIFENSORE SVEDESE SI DIFENDE: “NON CONOSCO L’INGLESE, MAI DETTO QUELLE COSE”. PER "IL DAILY MAIL" IL LABIALE LO INCASTRA – VIDEO

Haaland ha rotto gli equilibri del calcio scandinavo. Ieri sera, in Nations League, la Norvegia ha battuto la Svezia 2-1 fuori casa. Doppietta proprio del centravanti appena acquistato dal Manchester City. Ma la notizia è un’altra. Erling Haaland ha accusato il difensore svedese Alexander Milosevic di averlo chiamato “puttana” e minacciando di rompergli le gambe.

Dopo il secondo gol, prima di esultare, si vede Haaland che si avvicina a Milosevic come a ricordargli quel che aveva detto prima.

Il Daily Mail mostra anche un filmato in cui il labiale del difensore dell’Aik sembrerebbe dare ragione ad Haaland.

Dopo la partita, a TV2 Norway Haaland ha dichiarato:

“Prima mi ha chiamato puttana, e posso assicurarti che non lo sono, e poi mi ha detto che mi avrebbe rotto le gambe. Un minuto dopo, ho segnato.”

Scrive il Daily Mail:

Anche a Milosevic è stato chiesto dei loro battibecchi ma lui ha negato nonostante le riprese mostrino il contrario.

“È scorretto da parte sua, io non parlo norvegese e lui non parla svedese, quindi non so come dovremmo comunicare. Non parlo inglese in campo, quindi è sorprendente che mi attribuisca cose che non ho detto.

