Matteo Brega per gazzetta.it - Estratti

La Juventus batte 2-1 il Monza grazie ai gol di Rabiot e di Gatti al 94’ e torna momentaneamente in vetta alla classifica in attesa dell’Inter. Illusorio il pareggio di Valentin Carboni che al 92’ aveva riportato la gara in parità.

gatti monza juve

Al 9’ Fabbri fischia il rigore per la Juventus: Kyriakopoulos trattiene Cambiaso in area e per il direttore di gara è penalty e giallo per il greco. Lo tira Vlahovic all’11’ e Di Gregorio vola alla propria destra respingendo il tiro di Vlahovic e anche la respinta del numero nove bianconero. La gioia brianzola dura pochi secondi però. Dal corner seguente, battuto da Niolussi Caviglia, stacco formidabile di Rabiot che di testa segna l’1-0 per la Juventus al 12’.

Al secondo minuto di recupero arriva il pareggio del Monza. Valentin Carboni si accentra da destra e lascia partire un sinistro a giro sul secondo palo che Szczesny non calcola bene. Al primo tiro nello specchio della porta i brianzoli trovano il gol. Ma non è finita. Discesa di Rabiot sulla destra, il francese riesce a crossare basso dribblando Mota Carvalho per Gatti che prima liscia e poi trova il 2-1. Finale movimentato con Valentin Carboni da fuori va vicino alla doppietta. La Juventus infila il nono risultato utile consecutivo e torna in testa alla classifica. Il Monza invece dopo due pareggi di fila perde: nelle ultime tre gare, due punti.

gatti monza juve