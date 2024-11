4 nov 2024 19:24

QUESTI CALCIATORI NON SE LO TENGONO NELLE MUTANDE – L’EX JUVE ARTURO VIDAL E UN GRUPPO DI GIOCATORI DELLA SQUADRA CILENA DEL COLO-COLO DENUNCIATI PER STUPRO – IL CENTROCAMPISTA E’ STATO PORTATO ALLA STAZIONE DI POLIZIA “PER CONTROLLO D’IDENTITÀ” E SUBITO RILASCIATO MA LA STORIA È PIENA DI BUCHI - LA PRESUNTA VITTIMA DURANTE UNA FESTA HA CHIAMATO LA FAMIGLIA PER FARSI VENIRE A PRENDERE: NON SI REGGEVA IN PIEDI, FORSE SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL O DROGA. A SPORGERE DENUNCIA PER AGGRESSIONE SESSUALE È STATA LA SORELLA – UN’ALTRA RAGAZZA DIFENDE VIDAL E SPIEGA CHE "LUI NON SI È MAI AVVICINATO" ALLA…