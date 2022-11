22 nov 2022 13:12

E QUESTI SAREBBERO I FAVORITI PER VINCERE IL MONDIALE? - FLOP ARGENTINA ALL'ESORDIO DI QATAR 2022: È STATA SCONFITTA DALL'ARABIA SAUDITA PER 2-1 (DEBUTTO CHOC COME COL CAMERUN A ITALIA ’90) - IL RECUPERO, CHE DOVEVA DURARE 8 MINUTI, SI PROLUNGA FINO AL 14ESIMO, MA STAVANO ASPETTANDO IL PAREGGIO DELL'ALBICELESTE? NEL PRIMO TEMPO SUCCEDE DI TUTTO, CON TRE GOL ANNULLATI PER LA SELECCION CHE NON PERDEVA UNA PARTITA DALLA MORTE DI MARADONA…