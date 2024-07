QUESTI SÌ CHE SONO...“MEMBRI” DI UNA SQUADRA! – BUFERA SU ALCUNI ATLETI DEL TEAM BRITANNICO DI TUFFI ALLE OLIMPIADI DI PARIGI, CHE HANNO APERTO DEI PROFILI ONLYFANS PER GUADAGNARE SOLDI EXTRA - I DUE, NOAH WILLIAMS E JACK LAUGHER, NON PUBBLICANO FOTO DI NUDO, MA LA LORO PRESENZA SULLA PIATTAFORMA PER CONTENUTI PORCELLI HA INDIGNATO I TABLOID D’OLTREMANICA: “NESSUN SENSO DEL DECORO" – LA REPLICA DI LAUGHER: “HO QUALCOSA CHE LA GENTE VUOLE E MI SENTO A MIO AGIO CON QUELLO CHE FACCIO…”

Da www.corrieredellosport.it

la squadra britannica di tuffi alle olimpiadi di parigi

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno speciali per Tom Daleny, tuffatore britannico. Per lui infatti sarà la quinta Olimpiade a 30 anni, scelto come portabandiera della Gran Bretagna dopo aver perso il padre-allenatore, aver combattuto la depressione e infine fatto coming out. Una storia incredibile quella di Daleny, che però sta ricevendo negli ultimi giorni tante critiche.

A far scatenare tifosi e media è l'iscrizione ad OnlyFans, piattaforma celebre per l'intrattenimento per adulti, di molti suoi colleghi. Sulla piattaforma sono infatti iscritti Noah Williams, compagno di Daley nel sincro, e Jack Laugher, altro tuffatore della squadra olimpica, ed entrambi impegnati nella creazioni di contenuti per adulti. Il Daily Mail ha attaccato duramente la squadra olimpica dei tuffatori britannici, parlando di "nessun senso del decoro".

jack laugher

È arrivata la risposta di Laugher sulla questione ("Ho qualcosa che la gente vuole e mi sento a mio agio con quello che faccio"), ma i media inglesi hanno risposto duramente chiamando in causa anche la British Olympic Association, per esigere che venga osservato un certo decoro.

