9 dic 2021 08:37

QUI SIAMO ANCORA AGLI ULULATI RAZZISTI, IN SCANDINAVIA USANO IL CALCIO PER INFORMARE – LA SQUADRA NORVEGESE DEL TROMSO HA PRESENTATO LA SUA NUOVA MAGLIA, LA PRIMA NELLA STORIA DEL CALCIO CON ADDOSSO UN QR CODE - NON E' UNA TROVATA PUBBLICITARIA: IL CODICE REINDIRIZZERÀ GLI UTENTI A UN DOCUMENTARIO SULLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO IN QATAR PER LA COSTRUZIONE DEGLI STADI PER IL MONDIALE…