"SUI 100 METRI POSSO MIGLIORARE TANTO" – DOPO LA VACANZA DA BEATO TRA LE GNOCCHE A DUBAI CON LA LA FUTURA MOGLIE, DILETTA LEOTTA E ROSSELLA FIAMINGO, IL CAMPIONE OLIMPICO MARCELL JACOBS SCHERZA SUL PREMIO ATLETA DELL'ANNO: "FORSE ASPETTANO CHE QUEST'ANNO FACCIA ANCORA MEGLIO" – LE FOTO DEGLI "ITALIAN SPORTRAIT AWARDS" A ROMA BY MEZZELANI CON JACOBS, DELL’AQUILA, MATILDE GIOLI E IL NUOVO FIDANZATO - VIDEO

Vacanze a Dubai e per Diletta Leotta, che ha approfittato della sosta del campionato per trascorrere qualche giorno in completo relax in compagnia di amici. Tra di loro anche la compagna di sempre Rossella Fiamingo ma anche Marcell Jacobs insieme alla futura moglie Nicole Daza. Con loro, la conduttrice si è divertita negli Emirati Arabi immortalando tutto su Instagram.

Tra una giornata in piscina e una cena esclusiva, il gruppo ha anche trovato il tempo per organizzare una gita nel deserto con il quad. Per l'occasione Diletta ha sfidato il campione olimpico, vincitore di due ori a Tokyo 2020 e fresco detentore del record europeo sui 60 metri indoor: il video della corsa a perdifiato tra le dune è in breve diventato virale sui social ma un dettaglio ha catturato l'attenzione degli utenti.

A margine degli Italian Sportrait Awards a Roma, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs ha dichiarato di essere già carico per i prossimi impegni estivi: “Visto il risultato di Belgrado non vedo l’ora arrivino Europei e Mondiali”.

Sul successo nei 60 metri ai Mondiali indoor, Jacobs ha aggiunto: “Una vittoria incredibile, questo era il più difficile dei tre appuntamenti di quest’anno perché i 60 non sono proprio nelle mie corde. Ma se è andata così vuol dire che all’aperto ci divertiremo”.

L’obiettivo del velocista azzurro, a questo punto, è quello migliorare il suo primato sui 100 metri di 9″80: “Era difficile migliorare i 6.47 dello scorso anno, essere riuscito a scendere di 6 centesimi vuol dire che sui 100 si può migliorare ancora tanto. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di dare il massimo. A Eugene c’è una bella pista, il vento spinge e si può fare un buon tempo. Ma faremo parlare il campo”.

Marcell Jacobs ha rivisto per la prima volta dopo Tokyo i suoi compagni della staffetta 4×100 e ha ricordato una vecchia regola non scritta dello sport: “Squadra che vince non si tocca, poi deciderà l’allenatore anche in base alla forma di ognuno per i prossimi Mondiali”.

Jacobs incredibilmente non è stato inserito nella lista degli atleti dell’anno, il campione azzurro però ci ha riso su: “Forse aspettano che quest’anno faccia ancora meglio”.

