1. CASO BOVE, IL MEDICO DELLA LAZIO: «IN SERIE A C’È UN CALCIATORE NON IDONEO A GIOCARE»

In Serie A, in questo momento, gioca un calciatore “non idoneo”. Uno a rischio di avere problemi di cuore. Lo dice in un’intervista al Messaggero il professor Ivo Pulcini, l’espertissimo responsabile medico della Lazio. Ne parla ovviamente tornando sul grande spavento per Bove.

Pulcini dice: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso va per la maggiore e gioca in Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio”. Il suddetto giocatore, scrive il Messaggero, venne poi valutato in tre cliniche diverse perché la Lazio lo voleva a tutti i costi, ma niente. Chi è? Nell’intervista non si fa il nome.

Però Pulcini dice anche che spesso l’idoneità “dipende dalle valutazioni soggettive dei medici e dalla propria esperienza sul campo”.

Il primo giocatore a fiondarsi su Bove per aiutarlo è stato Danilo Cataldi. Pulcini dice che “la Lazio gli ha insegnato quel primo soccorso, che è patrimonio culturale di tutti i giocatori del club. Danilo ha un certificato internazionale dell’Acls American heart association per soccorrere le persone in qualunque situazione di emergenza. La Lazio è stata la prima società in Italia a fare questi corsi di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore.

Abbiamo iniziato nel 2018 e li ripetiamo ogni due anni per ricordare le tecniche e istruire ogni nuovo arrivato. La nostra associazione “Un cuore per tutti” ha poi regalato i defibrillatori ai giocatori e in particolare quello che la squadra ha sul pullman quando va in trasferta. Inoltre abbiamo fatto comprare a Lotito un dispositivo cardiologico che si chiama sistema Sds, sudden death screening, e prevede, con dieci anni d’anticipo, la morte improvvisa in campo. È fondamentale che tutte le squadre si adoperino per averlo”.

2. CHI È IL CALCIATORE “NON IDONEO” CITATO DAL MEDICO DELLA LAZIO E PERCHÉ GIOCA COMUNQUE IN SERIE A

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Le parole del medico della Lazio, Ivo Pulcini, sul calciatore che nel 2019 non venne ingaggiato dal club capitolino (perché non aveva superato i controlli diagnostici) e oggi gioca in Serie A hanno fatto abbastanza rumore (la Figc ha aperto un'inchiesta) alla luce di quanto accaduto a Edoardo Bove. […]

È Strahinja Pavlovic, il difensore serbo che in Italia è arrivato ma con cinque anni di ritardo rispetto a quell'estate di trattative quando […] venne respinto per l'esito negativo degli esami effettuati da ben tre cliniche differenti. […] Di quelle irregolarità non si ebbe più traccia nelle esperienze successive: nessuna delle società nelle quali ha militato ha mai riscontrato irregolarità dal punto di vista medico. […]

NELL'ESTATE SCORSA IL VILA LIBERA PER IL MILAN IN SEGUITO A "CONTROLLI ACCURATI"

A fine luglio scorso è iniziata l'avventura in Serie A con il Milan, non prima di essere stato sottoposto a un iter per le visite mediche differente rispetto a tutti gli altri nuovi acquisti dei rossoneri: i suoi controlli non vennero effettuati alla Clinica La Madonnina (a Milano) ma in una struttura sanitaria di Padova.

Fu sottoposto a uno screening più accurato così da fugare ogni ombra di dubbio. Perché? Il referto del 2019 aveva lasciato dubbi sulla sua piena ed effettiva integrità fisica, oltre a riflessioni serie sull'idoneità sportiva (come previste anche dalla normativa vigente più restrittiva, la stessa che per esempio portò Eriksen a lasciare l'Inter). Il via libera dei sanitari spazzò via ogni (legittima) perplessità al riguardo. […]

