"IL 3-0 A TAVOLINO? NON È POSSIBILE NEANCHE AL FANTACALCIO" - IL LEGALE DEL NAPOLI MATTIA GRASSANI SUL DEFERIMENTO DI DE LAURENTIIS E CANONICO SUL CASO JUVENTUS-NAPOLI, QUANDO 3 CALCIATORI GIOCARONO NONOSTANTE UNA QUARANTENA DISPOSTA DALL’ASL NAPOLI 2 - " DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SI DISCUTERÀ SOLO DI EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI, MA PER UNA SOCIETÀ MODELLO COME IL NAPOLI, CHE HA SEMPRE AVUTO UN COMPORTAMENTO IMPECCABILE SUL COVID, SONO ACCUSE PESANTI, INACCETTABILI…"

L’avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al deferimento di De Laurentiis e Canonico sul caso Juventus-Napoli, quando Zielinski, Rrahmani e Lobotka giocarono nonostante una quarantena disposta dall’Asl Napoli 2. Ricordiamo che il Napoli decise di schierarli in virtù del protocollo che prevedeva la «quarantena soft» per i calciatori venuti in contatto con un positivo, che ammetteva lo spostamento casa-lavoro per i lavoratori negativi, nonostante l’isolamento fiduciario.

«Il provvedimento della Procura federale di deferimento del presidente De Laurentiis e del dott. Canonico è nella norma. Non c’è da arrabbiarsi, è un’indagine che è stata aperta, l’audizione del 2 di marzo è stata richiesta da noi. Credevamo che si andasse verso l’archiviazione. Le carte certificano che il Napoli non ha fatto giocare quei tre giocatori contro il provvedimento della Asl come le carte testimoniano. Il dottore ha rispettato le norme»

Il Napoli può perdere tre a zero a tavolino la partita di gennaio contro la Juventus?

«Nemmeno al fantacalcio. La gara è stata omologata dal giudice sportivo, non c’è stato nessun reclamo della Juventus, è stata archiviata con l’1-1 sul campo. Davanti al tribunale federale si discuterà solo di eventuali sanzioni disciplinari, ma per una società modello come il Napoli, che ha sempre avuto un comportamento impeccabile sul Covid, sono accuse pesanti, inaccettabili»

