"L'ARBITRO HA CONCESSO UN RECUPERO SENZA SENSO. OTTO MINUTI SONO TROPPI" - IL C.T. DELLA CROAZIA, ZLATKO DALIC, GRIDA AL "COMPLOTTO" DOPO IL PAREGGIO CONTRO L'ITALIA GRAZIE A UN GOL DI ZACCAGNI AL 97ESIMO: "LA CROAZIA VA RISPETTATA. NOI SIAMO UN PAESE PICCOLO E DOBBIAMO DIFENDERE NOI STESSI, PERCHÉ LA FIFA E L'UEFA NON LO FANNO" - SCONSOLATO MODRIC, CHE PROBABILMENTE HA GIOCATO L'ULTIMA PARTITA IN UN TORNEO INTERNAZIONALE CON LA NAZIONALE CROATA: "NON SO DOVE L'ARBITRO ABBIA TROVATO ALTRI 8 MINUTI. IL CALCIO SA ESSERE SPIETATO…"

1. FURIA DALIC: "OTTO MINUTI DI RECUPERO SENZA SENSO, SIAMO UN PAESE PICCOLO..."

Il veleno è nella coda e il c.t. della Croazia, Zlatko Dalic, si scaglia contro l'arbitro olandese Makkelie "che ha concesso un recupero senza alcun senso al termine della partita con l'Italia. Otto minuti sono stati decisamente troppi, non so come sia riuscito a darli. Quali falli o interruzioni ci sono stati che li giustifichino?". […] "Abbiamo avuto un rigore a favore e non voglio creare scalpore, ma la Croazia va rispettata[…] "Noi siamo un Paese piccolo e dobbiamo difendere noi stessi, perché nessun altro lo fa. Sapete, la Fifa e l'Uefa...".

EURO 24: MODRIC, "IL CALCIO SA ESSERE SPIETATO"

(ANSA) - "È molto frustrante. Abbiamo lottato fino alla fine, ma purtroppo il calcio è stato spietato con noi stasera. E' stato crudele" ma "non so dove l'arbitro abbia trovato altri otto minuti di tempo". Luka Modric appare distrutto subito dopo la sconfitta della Croazia con l'Italia. In conferenza stampa dopo l'incontro il centrocampista e capitano croato è apparso molto provato: "È difficile trovare le parole per descrivere come ci si sente quando si perde così- ha aggiunto - Il calcio è fatto così. Ti dà spesso il sorriso, ma a volte ti rende molto triste, come è successo oggi. Gli dei del calcio non ci sorridono sempre, ma possiamo essere orgogliosi di come abbiamo rappresentato il nostro paese stasera".

