"L'INTER HA DIMOSTRATO DI ESSERE UNA SQUADRA DA GRANDI CLASSICHE. NON DA CORSA A TAPPE" - GARANZINI: "SIMONE INZAGHI SA PREPARARE AL MEGLIO LE PARTITE QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, MA NON È RIUSCITO A TROVARE IN QUESTE SUE DUE STAGIONI NERAZZURRE L'INTERRUTTORE DELLA CORRENTE CONTINUA. È GIOVANE, HA TUTTO IL TEMPO PER IMPARARE A GESTIRE ANCHE LE CORSE A TAPPE. VA DA SÉ CHE A ISTANBUL I FAVORITI SARANNO GLI ALTRI. MA..."

Estratto dell'articolo di Gigi Garanzini per “La Stampa”

Va da sé che a Istanbul i favoriti saranno gli altri. Ma anche il Barcellona lo era nel girone, e poi il Porto, e poi soprattutto il Benfica, mentre il doppio derby si annunciava più o meno alla pari e invece è finito dispari di un bel po'. È la grande rivincita di tutta l'Inter ma in particolare di Inzaghi, che un paio di mesi fa, […], sembrava appeso a un filo. […]

Oggi che la squadra è rientrata in classifica[…], è in finale di Coppa Italia […] ed è pronta a giocarsi addirittura la Champions la domanda è quale sia la vera caratura, forse la vera natura di questa Inter. E la risposta non è poi così difficile. Una squadra da grandi classiche. Non da corse a tappe. […] E lo racconta in maniera perfetta una vecchia intervista a Simone Inzaghi, roba di un anno fa a fine stagione. Domanda. Qual è la partita, una sola, che vorrebbe rigiocare? Qualunque vecchio, ma anche giovane, cuore nerazzurro avrebbe risposto Bologna, dove l'Inter perse lo scudetto, […]. Inzaghi rispose invece Inter-Liverpool: persa 0-2 a San Siro e rimediata solo in parte con l'uno a zero fuori casa al ritorno.

La vocazione internazionale, che oltretutto figura nella ragione sociale? Può essere. Ma di sicuro le caratteristiche di un allenatore che sa preparare al meglio le partite quando il gioco si fa duro, ma non è riuscito a trovare in queste sue due stagioni nerazzurre l'interruttore della corrente continua. Coppe e Supercoppe, all'Inter come già alla Lazio. […] È giovane, Inzaghi, ha tutto il tempo per imparare a gestire dall'ammiraglia anche le corse a tappe.

E tanto di più gliene daranno dovesse mai tornare da Istanbul con la Coppa dei Campioni. Favoriti sono gli altri, si diceva. Ma con l'Inter di quest'ultimo mese dovranno comunque fare i conti. Perché il centrocampo adesso gira così bene che una pedina del valore di Brozovic è diventata un'alternativa. L'attacco invece pure, con il valore aggiunto del ritrovato Lukaku. Poi certo la difesa non è una Maginot, tantomeno con i satanassi che si troverà di fronte. Ma già poterci provare è una grande impresa.—

