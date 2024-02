10 feb 2024 20:11

"L' INTER HA VINTO GRAZIE A UN EPISODIO: LA DECISIONE DI NON RIPRENDERE LUKAKU" (TWEET "UNFAIR PLAY") – I NERAZZURRI RIFILANO 4 PERE ALLA ROMA DI DE ROSSI (CHE AVEVA FINITO IL PRIMO TEMPO AVANTI 2-1) E VOLA A PIU’ 7 IN CLASSIFICA SULLA JUVE – POLEMICHE PER IL PRIMO GOL DI ACERBI (RIVISTO AL VAR DA GUIDA)- PER L’EX ARBITRO CESARI "DECISIONE PERFETTA” DEL DIRETTORE DI GARA – NELLA ROMA MALE RUI PATRICIO E LUKAKU CHE HA SBAGLIATO DUE RETI. DE ROSSI: "NON SI ACCETTANO I COMPLIMENTI DOPO UNA SCONFITTA PERCHE' ALTRIMENTI SI CADE NELLA MEDIOCRITA'..."