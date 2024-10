"ANCHE SE MI HANNO ACCUSATO INGIUSTAMENTE, SPERO CHE QUESTO NON DANNEGGI LE ALTRE VITTIME DI VIOLENZA" - IL CENTROCAMPISTA DELLA FIORENTINA ALBERT GUDMUNDSSON PARLA DEL CASO DI VIOLENZA SESSUALE DA CUI È STATO ASSOLTO IN PRIMO GRADO: "È STATO UN ANNO DURO DA AFFRONTARE SUL PIANO MENTALE MA SONO SEMPRE STATO CALMO. LA SALUTE MENTALE NEL CALCIO? CI SONO MOLTI CALCIATORI CHE…"

Estratto dell'articolo di Matteo Dovellini per "la Repubblica"

Quando Albert Gudmundsson arriva per l’intervista, le accuse a Mbappé sono già sui media internazionali. Lui però vuole parlare solo della sua vicenda : una settimana fa il calciatore della Fiorentina è stato assolto in primo grado al tribunale distrettuale di Reykjavík dall’accusa di violenza sessuale su una donna. Il fatto risale all’estate 2023, l’attaccante giocava nel Genoa. Il caso era stato archiviato e poi riaperto su ricorso dell’accusatrice. […] La Fiorentina ha comprato Gudmundsson per 28 milioni: aveva letto le carte del processo, ha deciso di dargli una chance. La nazionale l’aveva sospeso in via precauzionale. […]

Gudmundsson, come ha vissuto questo periodo?

«Come ho già detto, è stato un anno duro da affrontare sul piano mentale ma penso che la pressione, l’ansia e la negatività siano cose che ognuno di noi attraversa nel corso della vita.

L’importante è imparare dalle esperienze e credere nei propri valori. Io ho 27 anni e ne ho passate tante: ovviamente è stato difficile ma è importante rimanere positivi. Ho anche letto molti libri sulla mentalità di crescita e consiglio a tutti di farlo».

[…] Fuori dal campo come ha vissuto?

«Sono sempre stato calmo. Non mi interessa nient’altro perché sono molto felice della mia vita. Ho una bella famiglia, ho due bellissimi bambini, ho genitori molto attenti e amorevoli, ho amici fantastici. Da mia madre ho preso la forza mentale, l’essere sempre concentrati, ma anche la gentilezza, la dolcezza. È un esempio, una fonte d’ispirazione. Come mio padre, commentatore sportivo in tv. Magari seguirò le sue orme finita la carriera, chissà».

La sua federazione, finora, aveva sospeso la sua convocazione, in applicazione del codice etico.

«Finalmente posso tornare. Sono stato in contatto con il ct e non vedo l’ora di giocare di nuovo per il mio Paese».

C’è un messaggio che sente di dare dopo la sua vicenda?

«Anche se c’è una donna che mi ha accusato ingiustamente, spero che questo non danneggi le altre donne che sono realmente vittime di violenza».

Ha mai pensato a uno psicologo?

«Ne ho avuto bisogno nel 2017, quando avevo 20 anni e non giocavo col Psv. Non avevo un buon feeling con l’allenatore e non ero felice di questo. Un mental coach mi ha aiutato a gestire le emozioni con esercizi per attivare un mood positivo e mi ha dato consigli su libri di auto-aiuto che leggo ancora oggi».

È un tema che riguarda il calcio?

«Penso di sì, ci sono molti giocatori che hanno bisogno di sostegno».

[…] E ora ne ha uno?

«No, al momento no. Sono mentalmente molto forte. Sento che non c’è molto di negativo nella vita che possa entrare facilmente nella mia testa e non prendo le critiche sul personale. Conosco il mio valore, so cosa rappresento e so di avere una famiglia e degli amici che mi sostengono molto». […]