"ANDAVO SUL TERRENO DI GIOCO PER FAR MALE AGLI AVVERSARI" - ROY KEANE PARLA DEL FALLACCIO AD AL-INGE HAALAND, CHE CAUSÒ LA ROTTURA DEL GINOCCHIO DEL PADRE DELL'ATTACCANTE DEL MANCHESTER CITY E MISE FINE ALLA SUA CARRIERA (A SAPERLO ERA MEGLIO UN CALCIO NELLE PALLE) - "NON HO RIMPIANTI. PER ME SCENDERE IN CAMPO ERA UNA BATTAGLIA. ANCHE GLI AVVERSARI CERCAVANO DI FAR MALE A ME, MA NON HO MAI PIAGNUCOLATO. È OVVIO CHE…" - VIDEO

roy keane

Chi...vince il premio fallo più brutto di sempre? Molto probabilmente, Roy Keane. Difficile dimenticare l'intervento dell'irlandese durante un derby di Manchester che ha messo fine alla carriera di Alf-Inge Haaland, il padre dell'attaccante del City. Un tackle premeditato, fatto per vendetta, come ha rivelato lo stesso Keane nella sua autobiografia.

Tutto nasce da un diverbio di tre anni prima, quando Haaland senior accusa Keane di aver simulato un infortunio. Il centrocampista, che in quella occasione si rompe i legamenti, non dimentica. E appena può, restituisce tutto con gli interessi. Rimpianti da parte dell'ex centrocampista? Macchè. Ogni volta che può, lo ripete: lo rifarebbe.

roy keane

RIMPIANTI

L'irlandese è stato protagonista, assieme all'ex City e Fiorentina Micah Richards, di una serie di episodi trasmessi da SkyBet. E il difensore non si è fatto scappare l'occasione di parlare della...cattiveria di Keane, un qualcosa che ormai è quasi leggendario. L'ex mediano dello United, però, ci tiene sempre a mettere le cose in chiaro. Zero rimpianti, qualsiasi cosa abbia combinato.

"Posso dirti una cosa? Non mi sono mai pentito di nulla di ciò che ho fatto su un campo da calcio. Mai, neanche una volta". Beh, quasi. I cartellini rossi, quelli forse persino Keane ammette che sarebbe stato meglio evitarli. "A volte sono stato espulso e ho abbandonato la squadra e i compagni". Ma basta, ci si ferma qui.

HAALAND

haaland roy keane

E quindi Richards non poteva non chiedere del fallaccio a Haaland. Ma neanche quello è un rimpianto, anzi. Fa parte del mestiere: per sua stessa ammissione, Keane scendeva in campo per far male alla gente, non per infortunarla! Un ragionamento assai particolare, che l'irlandese ha spiegato all'ex collega: "Per me scendere in campo era una battaglia. Andavo sul terreno di gioco per far male agli avversari? Ma certo e non ho mai chiesto scusa per questo. Anche gli avversari cercavano di far male a me, ma non ho mai piagnucolato, 'oh, povero me'. Ma non sono mai andato in campo in vita mia con l'intenzione di infortunare appositamente un avversario. È accaduto? Ma è ovvio, quando fai un contrasto in mezzo al campo, le possibilità che qualcuno si faccia male sul serio sono tante". Una filosofia...tutta sua.

