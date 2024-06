"ANDONIO", NUOVO RE DI NAPOLI! - AURELIO DE LAURENTIIS PREPARA UNA PRESENTAZIONE AL PALAZZO REALE DI NAPOLI PER ANNUNCIARE L'INGAGGIO DI ANTONIO CONTE, CHE FIRMERA' UN TRIENNALE DA CIRCA 7 MILIONI DI EURO (PIÙ BONUS) - L'ALLENATORE VORREBBE TRATTENERE KVARA E DI LORENZO (CHE PERO' HA CHIESTO LA CESSIONE) E SOGNA LUKAKU COME SOSTITUTO DI OSIMHEN - PER IL "CORRIERE", CI SAREBBE GIA' STATA UNA CHIAMATA FRA I DUE: "TI ASPETTO CON 5 CHILI IN MENO…"

ANTONIO CONTE

1. ANTONIO CONTE È A ROMA PER FIRMARE, IL PROGRAMMA: QUANDO CI SARANNO ANNUNCIO E PRESENTAZIONE

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Antonio Conte e il Napoli si sono detti sì una sera di maggio dopo un lungo corteggiamento. Formalmente, però, sarà giugno il mese che terrà a battesimo l'ingaggio del nuovo allenatore […]

QUANDO CI SARANNO FIRMA E ANNUNCIO UFFICIALE

[…] E' tutto pronto per la fumata bianca che potrebbe esserci al massimo mercoledì così da firmare e stare senza pensieri. […]

aurelio de laurentiis

LA LOCATION D'ECCEZIONE PER LA PRESENTAZIONE

Il tecnico sembra sia stato avvistato anche in città (una foto lo ha immortalato nello scalo aeroportuale di Capodichino) per questioni logistiche e organizzative prima di ripartire subito. Ora serve solo che si alzi il sipario. Non accadrà prima che a Roma, nella sede della FilmAuro non sia apposto nero su bianco. Il copione è già scritto ma il patron, che è uomo di cinema, non vuole una presentazione come le altre. […] Le firme in calce al contratto saranno messe a breve, ora è giusto che abbiano il più grande risalto possibile in una cerimonia (e in una location) d'eccezione (Palazzo Reale, dopo l'ipotesi Teatro San Carlo).

statua di antonio conte a san gregorio armeno

CONTRATTO E STIPENDIO, LE CIFRE DELL'ACCORDO CON DE LAURENTIIS

Non c'è la cosiddetta clausola d'uscita che avrebbe permesso alle parti di tenere le mani libere nel caso le cose non prendano la piega immaginata. Conte e il Napoli si sono incontrati a metà strada e senza remore. L'ex tecnico del Tottenham si lega ai partenopei con un contratto triennale da 6.5 milioni a stagione, più 2 bonus che scattano in caso di qualificazione in Champions League e un premio Scudetto che ammonta a circa 1 milione.

ANTONIO CONTE

L'INFLUENZA DI CONTE SULLE SCELTE DI STAFF E MERCATO

Antonio Conte ha voluto dei punti fermi e li ha ottenuti, a cominciare dalla scelta dello staff: avrà con sé il fratello Gianluca Conte (match analyst), il suo fedele vice Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti, Lele Oriali (una figura preziosa e di raccordo tra squadra e società) e il nuovo arrivato Elvis Abbruscato.

Quanto alle scelte di mercato, il tecnico salentino ha già compilato una lista degli irrinunciabili, a cominciare da Kvara e dallo stesso Di Lorenzo (nonostante le turbolenze espresse dall'agente), oltre ad altre pedine della ‘vecchia' rosa. […]

CONTE LUKAKU

2. CONTE CHIAMA LUKAKU: "TI ASPETTO A NAPOLI CON CINQUE CHILI IN MENO"

Estratto da www.calciomercato.com

Il Napoli sogna in grande con Antonio Conte. […] Si inizia a ragionare sulle prossime mosse di mercato, che sarà condotto in base alle uscite. Quella di Victor Osimhen, in particolare, appare la più probabile e può portare nelle casse del club 130 milioni di euro da reinvestire […] e in quel ruolo c'è un nome che stuzzica più degli altri: Romelu Lukaku.

romelu lukaku

CONTE CHIAMA

Conte gradirebbe la possibilità di tornare a lavorare con Lukaku dopo l'esperienza positiva all'Inter, condita dalla conquista dello Scudetto nel 2021. Il tecnico, però, rivuole proprio quella versione dell'attaccante, non quello in difficoltà visto sopratuttto nell'ultimo anno a Roma. Per questo Conte avrebbe già telefonato a Lukaku e Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, rivela un virgolettato dello scambio: "Ti aspetto a Napoli con cinque chili in meno".

QUANTO COSTA LUKAKU

conte lukaku

L'attaccante belga classe 1993 lascia la Roma e torna al Chelsea, club proprietario del cartellino, che può inserirlo nello scambio (più conguaglio a favore del Napoli) per Osimhen. Un altro problema può essere rappresentato dall'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione del giocatore. La trattativa con i Blues non decolla e per questo il club di Aurelio De Laurentiis proverà a discutere separatamente delle due situazioni con i londinesi. […]

