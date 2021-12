"ANTONIO CONTE: MANGIA SPAGHETTI, BEVE MORETTI E ODIA IL FOTTUTO CHELSEA": IL CORO DEI TIFOSI DEL TOTTENHAM GIÀ PAZZI DI “ANDONIO” (VIDEO!) – IL TECNICO LECCESE, DOPO LA VITTORIA CONTRO IL CRYSTAL PALACE, È ANCORA IMBATTUTO IN PREMIER LEAGUE – “INTER CAMPIONE D'INVERNO? FA PIACERE. E' LA PROSECUZIONE DI UN LAVORO CHE ABBIAMO FATTO. MAGARI TORNERÒ UN GIORNO PER PROVARE A RIBALTARE I PRONOSTICI" – GOLEADA DEL MANCHESTER CITY CONTRO IL LEICESTER E DOPPIETTA DI JORGINHO CONTRO L’ASTON VILLA: I RISULTATI DEL BOXING DAY…

Antonio Conte, he eats Spaghetti, he drinks Moretti, he hates fucking Chelsea ????? #coys pic.twitter.com/G7cVCv80X7 — Dorps (@N17Dorps) December 22, 2021

antonio conte

1. IL CORO PER ANTONIO CONTE

Da www.calciomercato.com

Antonio Conte è già diventato un idolo per i tifosi del Tottenham che prontamente gli hanno dedicato un coro cantato a squarciagola fuori dallo stadio. Va detto, non proprio un coro che elogia l'italianità dell'allenatore ex-Inter, ma che ricade nello stereotipo più crudo, ma i tifosi degli Spurs ne vanno già matti: "Antonio Conte: mangia spaghetti, beve Moretti e odia il fot.... Chelsea".

antonio conte tottenham

2. CONTE: INTER? MAGARI TORNERÒ UN GIORNO PER PROVARE A RIBALTARE I PRONOSTICI

Da www.corrieredellosport.it

Nonostante i numerosi casi di Covid-19, la Premier League è scesa in campo regolarmente tenendo fede alla tradizione del boxing day. Dopo la vittoria per 3-0 in casa, contro il Crystal Palace, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta per i posti Champions:

antonio conte tottenham

"La zona Champions? Noi dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che davanti ci sono squadre forti con rose importanti. Per alzare il livello della squadra bisogna lavorare singolarmente sui calciatori e lo sta facendo anche qui. Ci vorrà tempo e pazienza. E dovrò essere bravo in questo. Ma ci sono giocatori che hanno voglia di seguirmi e questo mi dà soddisfazioni".

Conte: "Tottenham primo colpito dal Covid"

L'ex tecnico dell'Inter ha poi parlato dell'emergenza Covid che sta creando non poche apprensioni nel calcio inglese: "I primi ad essere colpiti siamo stati noi. Abbiamo avuto 9 giocatori positivi, tutto lo staff e l'under 23, ci hanno chiuso il centro e per tre giorni non ci siamo potuti allenare. Non è semplice, capisco che è anche difficile fermare tutto. Sicuramente c'è molta più attenzione, ci stiamo testando ogni giorno per limitare al massimo questo virus che sta colpendo in maniera importante un po' tutti".

antonio conte

"Inter? Magari un giorno tornerò"

A margine dell'intervista post partita, il tecnico leccese ha commentato anche il percorso dell'Inter di Simone Inzaghi in Serie A: "Inter campione d'inverno? La sua continuità fa piacere. E' la prosecuzione di un lavoro che abbiamo fatto e lo stanno facendo in maniera egregia. L'Inter ha posto le basi per stare lì per tanto tempo. Sono gli altri adesso che dovranno inseguire. E magari tornerò un giorno per provare a ribaltare i pronostici", ha concluso.

man city leicester

3. I RISULTATI DEL BOXING DAY

Da sport.sky.it

MANCHESTER CITY-LEICESTER 6-3

5' De Buyne (M), 14' rig. Mahrez (M), 21' Gundogan (M), 25' rig. e 87' Sterling (M), 55' Maddison (L), 59' Lookman (L), 66' Iheanacho (L), 69' Laporte (M)

tottenham crystal palace

ASTON VILLA-CHELSEA 1-3

28' aut. James (C), 34' rig. e 93' rig. Jorginho (C), 56' Lukaku (C)

NORWICH-ARSENAL 0-5

5' e 67' Saka, 44' Tierney, 84' rig. Lacazette, 91' Smith-Rowe

TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE 3-0

norwich arsenal

32' Kane, 35' Lucas Moura, 74' Son

WEST HAM-SOUTHAMPTON 2-3

8' Elyounoussi (S), 49' Antonio (W), 61' rig. Ward-Prowse (S), 65' Benrahma (W), 70' Bednarek (S)

BRIGHTON-BRENTFORD 2-0

34' Trossard, 42' Maupay

brighton brentford aston villa chelsea west ham southampton