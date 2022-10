"ANTONY È UN CLOWN" - PAUL SCHOLES SE LA PRENDE CON IL BRASILIANO DEL MANCHESTER UNITED DOPO LA DOPPIA "GIRANDOLA" DURANTE LA PARTITA CONTRO LO SHERIFF TIRASPOL - IL GESTO HA FATTO INCAZZARE ANCHE TEN HAG, CHE HA SOSTITUITO L'EX AJAX A FINE PRIMO TEMPO - DOPO IL NUMERO DA CIRCO IL BRASILIANO HA ANCHE SBAGLIATO IL PASSAGGIO DECISIVO PER IL COMPAGNO DI SQUADRA – CHISSÀ LE MAZZATE CHE AVREBBE PRESO SE CI FOSSERO STATI SCHOLES E ROY KEANE IN CAMPO… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

Fiero rappresentante del calcio britannico in stile "classico" dal punto punto di vista dell'atteggiamento in campo, l'ex stella del Manchester United Paul Scholes, oggi commentatore tecnico, non le ha mandate a dire all'attaccate di Old Trafford Antony.

MANCHESTER UNITED: IL DOPPIO "SPIN" DI ANTONY CONTRO LO SHERIFF TIRASPOL

L'ex Ajax, nel match di Europa League terminato poi 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol, si era perso in un virtuosismo fine a se stesso, ai danni del laterale avversario, il nigeriano Rashid Ibrahim Akambi: un doppio spin, ovvero due giri su se stesso sul pallone prima di cedere normalmente la sfera.

MANCHESTER UNITED, SCHOLES SU ANTONY: "E' SOLO UN CLOWN"

Un numero da giocoliere e senza utilità ai fini del gioco, "battezzato" cosi da Scholes: "Non penso si tratti di intrattenimento a favore del pubblico pagante: penso semplicemente che Antony sia solo un clown". Doppio spin a parte, il brasiliano Antony si è dilettato anche tra tacchi, no look e altri giochi di prestigio talvolta irridendo l'avversario. Cosa che non è andata giù a uno della vecchia scuola come Paul Scholes.

