A fine partita José Mourinho non ci gira troppo attorno rispetto alla direzione di gara dell'arbitro: "Il calcio italiano è migliorato tanto, è più aggressivo. C’è voglia di vincere. Però purtroppo in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non hanno avuto la dimensione per una partita di questo livello. Ha sbagliato sul rigore di Zaniolo, che ha indirizzato il risultato dal 2-0 ad un possibile 1-1. Il secondo giallo a Leiva è importante. Poi tante situazioni simili a Pellegrini che in questa partita non sono andate come con lui contro l'Udinese. Questo è troppo".

L'immagine del post derby della Roma è il discorso di Mourinho a fine gara al centro del campo. “Era un discorso fra di noi. E tra noi rimane. Non vi dirò cosa ho detto. L’ho voluto fare subito in campo. Abbiamo giocato e provato. Ce l’abbiamo messa tutta".

Infine ha parlato della poca stabilità difensiva: “Non sono preoccupato per gli errori difensivi. Sarei preoccupato se non cercassimo di vincere quando siamo in difficoltà. Secondo e terzo gol sono in contropiede, ci sta se una squadra che perde deve recuperare il risultato ed è sbilanciata”.

