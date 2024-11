"ARRIVO DOPO LA GRANDINE, MI PRENDERÒ CURA DELLA ROMA" – RANIERI, CHE COME IL BUON VINO MIGLIORA CON GLI ANNI, SI CONCEDE UNA SERATA DI RELAX A “BIBENDA 2025” E SI LASCIA ANDARE A METAFORE ENOLOGICHE: “CURERÒ I MIEI GIOCATORI CON LO STESSO AMORE CHE SI USA PER OGNI GRAPPOLO D'UVA DOPO LA BURRASCA" – A TESTACCIO IL MURALE DELLO STREET ARTIST DRUGI DEDICATO ALL'ALLENATORE GIALLOROSSO: “SIR CLAUDIO” È RAPPRESENTATO NEI PANNI DI UN SENATORE ROMANO E TIENE IN BRACCIO UNA GIOVANE LUPA…

Come il buon vino, anche il rapporto tra Ranieri e la Roma sembra migliorare con gli anni. Dopo tre giorni intensi tra allenamenti e colloqui con tutti, il tecnico giallorosso si è concesso una serata di relax, prendendo parte alla manifestazione 'Bibenda 2025', ma anche in questa occasione non si è astenuto dal parlare della sua nuova avventura, trovando una metafora in tema.

Salito sul palco per salutare i presenti, Ranieri ha spiegato con una similitudine la situazione che ha trovato e come tenterà di cambiare le cose: "Sono stato chiamato dopo una grossa grandinata. E voi sapete quanto lavoro e quanta passione occorrano per rimettere a posto un territorio del genere. Io curerò i miei giocatori con lo stesso amore che voi usate per ogni grappolo d'uva dopo la burrasca".

Con il volto sorridente, l’allenatore non è stato rappresentato con il classico costume gladiatorio. Non è finalizzato all’esaltazione delle forza fisica, il nuovo murale. L’abbigliamento scelto per il mister testaccino è infatti una toga bianca con un drappo rosso poggiato sulle spalle. Ranieri è rappresentato, quindi, nei panni di un antico senatore romano. Più adatto all'età ad alle caratteristiche del soggetto rappresentato.

In braccio, il tre volte allenatore dell’As Roma, tiene poi una giovane lupa. È in fasce, forse a voler simboleggiare la rinascita che i tifosi giallorossi si aspettando di vivere, affidandosi alle cure di mister Ranieri. Quello apparso a Testaccio, del resto, non è l’unico tributo. A Trigoria, ad esempio, nella serata di venerdì 15 novembre è stato srotolato uno striscione

“Per l’ennesima volta non ti sei tirato indietro – vi si legge – Ranieri eterno condottiero”. D'altra parte non era mancata neppure una calda accoglienza dei tifosi a Fiumicino quando l'allenatore è tornato da Londra. Insomma, i romanisti stanno mostrando in tutti i modi la riconoscenza ad un tecnico che, per la terza volta in carriera, ha deciso di guidare la compagine giallorossa.

