"ATTENZIOOONE!" ALLA FESTA DI "TUTTOILCALCIO" EZIO LUZZI, 86 ANNI, CADE E SI ROMPE LA SPALLA - IL MITICO RADIOCRONISTA È INCIAMPATO SALENDO SUL PALCO DI VIA ASIAGO PER LO SPECIALE DEI 60 ANNI DELLA TRASMISSIONE, RIPORTANDO LA FRATTURA DELL'OMERO. MA, STOICAMENTE, È RIMASTO OLTRE DUE ORE A RICORDARE GLI ANNI DI RADIO E STADIO - ADESSO LUZZI E’ RICOVERATO A VILLA STUART NELLA STANZA VICINA A QUELLA DI ZANIOLO

Da gazzetta.it

ezio luzzi 9

La festa di compleanno di "Tuttoilcalcio minuto per minuto" è costata a Ezio Luzzi una frattura e un ricovero in clinica. Il popolare ex radiocronista, 86 anni, venerdì sera, entrando sul palco della sala B di via Asiago a Roma per la diretta della trasmissione speciale sui 60 anni di "Tuttoilcalcio", è inciampato in un gradino ed è finito per terra.

È stato subito aiutato a rialzarsi da Riccardo Cucchi e Filippo Corsini e sembrava tutto ok, un semplice incidente senza conseguenze. Luzzi è rimasto in studio per tutte le due ore e mezza di trasmissione, scherzando, facendo battute e raccontando aneddoti sui tanti anni passati alla radio e negli stadi. Resistendo a un dolore che dev'essere stato lancinante.

ezio luzzi

CHE BOTTA

Luzzi, infatti, nella caduta si è fratturato l'omero di una spalla, come ha comunicato il collega Enzo Delvecchio su Facebook, rispondendo ai tanti fan dell'ex radiocronista che chiedevano notizie sulle sue condizioni.

VICINO DI STANZA DI ZANIOLO

Luzzi, che oggi sarà operato a Villa Stuart, si è ritrovato a poche camere di distanza da Nicolò Zaniolo, al quale ha voluto inviare un videomessaggio: "Al mio vicino di stanza e compagno di sventura faccio tantissimi auguri per un pronto ritorno in campo, e in particolare, di poterlo rivedere con la maglia azzurra ai prossimi Europei di calcio".

ezio luzzi zaniolo 10 luzzi 9