Jermaine Pennant ha rivelato di aver perso più di 10 milioni di sterline in guadagni e di aver persino dimenticato di possedere una casa a causa dell'ADHD.

L'ADHD è una condizione comportamentale definita da disattenzione, iperattività e impulsività.

I sintomi compaiono tipicamente in tenera età e diventano più evidenti man mano che il bambino cresce.

La maggior parte dei casi viene diagnosticata nei bambini di età inferiore ai 12 anni, ma ad alcuni non viene riconosciuta fino all'età adulta.

Secondo l'NHS, le cause dell'ADHD non sono note, ma è stato dimostrato che il disturbo è da ricondurre a traumi familiari.

L'ex calciatore, 39 anni, che si è definito "analfabeta finanziario", ha detto di aver sperperato la sua fortuna in investimenti sbagliati e in cattivi attori che lo hanno preso di mira.

Parlando al The Sun, Jermaine ha anche raccontato di aver perso tre case e di essere finito in bancarotta a causa dei suoi problemi economici.

"In tutta onestà, avrei potuto essere un miliardario ma ho fatto tanti errori, non sapevo come gestire le cose e non pensavo alle conseguenze delle mie azioni" dichiara.

Jermaine ha rivelato che l'anno scorso gli è stato diagnosticato il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, oltre al disturbo da stress post-traumatico (PTSD) legato a un trauma infantile.

Il PTSD è un disturbo d'ansia causato da eventi molto stressanti, spaventosi o angoscianti.

Le persone che ne sono affette spesso soffrono di incubi e flashback dell'evento traumatico e possono soffrire di insonnia e incapacità di concentrazione.

L'ADHD dell'atleta ha fatto sì che dimenticasse di possedere una casa nel Cheshire dopo aver lasciato il Liverpool per la squadra spagnola del Real Zaragoza.

Tuttavia, stava ancora pagando il mutuo di soli interessi sulla proprietà da 1,2 milioni di sterline che, a quanto pare, aveva acquistato su consiglio di un faccendiere che, a suo dire, lo aveva truffato.

Jermaine ha anche descritto le sue spese sfarzose, affermando che non pensava a nulla per fare soldi a palate durante le serate e che una volta ha pagato il conto di un bar di 25.000 sterline per i suoi amici, durante un viaggio a Las Vegas.

Il calciatore, che vive nel Surrey con la fidanzata Jess Impiazzi, è stato dichiarato fallito all'inizio di quest'anno con debiti per oltre 1 milione di sterline.

Jermaine è stato anche colpito da una fattura fiscale di oltre 1 milione di sterline nel 2018, che ha successivamente contestato.

Jermaine ha detto di essersi pentito del suo comportamento passato con il denaro e consiglia ai giocatori più giovani di non commettere i suoi stessi errori.

