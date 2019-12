9 dic 2019 18:07

"AVREI VOLUTO ABBRACCIARLO, MI HA DETTO: MEGLIO SE NON LO FAI" – PIOLI E IL RETROSCENA SU MIHAJLOVIC: “È STATO BELLO RITROVARLO SUL CAMPO E SPERIAMO CHE TUTTO SIA INDIRIZZATO SULLA STRADA GIUSTA PER LUI” – IL RIFERIMENTO È ALL’IMMUNO-DEPRESSIONE DI SINISA, ANCORA ALLE PRESE CON I POSTUMI DELLA CHEMIOTERAPIA CHE NE METTE A RISCHIO LA SALUTE IN DETERMINATE CONDIZIONI