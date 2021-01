"BALDINI AVEVA VENDUTO TOTTI AL CHELSEA" - CASSANO E IL CLAMOROSO ANEDDOTO ALLA “BOBO TV” CHE FA LUCE SUI RAPPORTI A DIR POCO TURBOLENTI TRA IL CAPITANO E L’EX CONSULENTE DI MERCATO DI SENSI – “ERA TUTTO FATTO. TOTTI LO E’ VENUTO A SAPERE E SE L’E’ LEGATA AL DITO. DOPO 4-5 MESI BALDINI ANDO’ VIA” – FANTANTONIO POI RACCONTA LA TELEFONATA DI MORATTI AL CUGINO: SI PRESENTO’ DICENDO ‘SONO IL PRESIDENTE DELL’INTER’ E LUI RISPOSE… -VIDEO

Altra chicca del barese su un retroscena di mercato legato a Totti: "Ero affezionato e sono affezionato alla Roma, sarei rimasto per tutta la carriera. Nel 2004 torno dopo un grandissimo Europeo. Totti aveva sbagliato, sputando a Poulsen. C'era ancora Baldini dentro e Totti era stato venduto al Chelsea. Io dovevo essere il futuro della Roma, venivo da un campionato clamoroso, avevo 22 anni e il mondo ai miei piedi.

Ovviamente Totti lo viene a sapere, se la lega al dito e poi sono nati problemi. Io me ne sono andato per il rinnovo, perché mi hanno promesso una determinata situazione e poi si erano rimangiati la parola. A me ha chiamato Moratti, il giorno di Natale. Siccome il mio numero di telefono non lo do a nessuno, lui aveva quello di mio cugino. Quando gli ha telefonato ha detto 'Ciao Antonio sono Moratti'. Lui ha risposto: 'Sì, io sono Berlusconi'. E ha chiuso il telefono".

