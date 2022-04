7 apr 2022 18:14

"BENZEMA È SPIDERMAN, È IL PRESIDENTE DEGLI USA, È DIO" - KARIM "THE DREAM" MANDA IN SOLLUCCHERO LA LEGGENDA DEL REAL IKER CASILLAS DOPO LA TRIPLETTA IN CHAMPIONS - MA C'È UN RETROSCENA: SAPEVATE CHE IL FRANCESE HA RISCHIATO DI NON GIOCARE LA PARTITA CONTRO IL CHELSEA? A RIVELARLO È STATO ANCELOTTI: "QUANDO È SCESO DAL PULLMAN NON AVEVA L'ACCREDITO. GLI HO DETTO CHE NON POTEVA GIOCARE, POI..." - L'ELOGIO DI CAPELLO A CARLETTO: "CON CALMA SA ESSERE DECISO NEI MOMENTI GIUSTI, L’HA PRESO DA LIEDHOLM…" - VIDEO