Lino Banfi, noto attore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Roberto Mancini, domani deve puntare sulle tre "s". saettata, sinistra, Spinazzola. Il coro ''porca puttena” è diventato un cult. Mi ha chiamato persino mio figlio dicendomi che tutto quello che avevo detto stava succedendo. Non me lo aspettavo davvero, invece Immobile ha avuto il coraggio di farlo. Poi ha segnato Insigne e l’ha ripetuto.

Adesso aspetto un terzo napoletano, Donnarumma, ma lui non segna, quindi dubito che lo faccia. Ho sentito che l'anno prossimo faranno un vero e proprio coro allo stadio: “Po-po-porca puttena”. Spalletti? E’ un bravo allenatore, poi è senza capelli quindi lo amo per questo”.

G.Buc. per "la Stampa"

Se squadra che vince non si cambia, o si cambia poco, a non cambiare deve essere ogni mossa della vigilia, poi vincente. Così accade che il video anti-stress inviato da Lino Banfi a poche ore dal 3-0 alla Turchia venga fatto rivedere dal ct Mancini al gruppo anche questo pomeriggio a poche ore dal trasferimento del gruppo azzurro dall' Hotel Parco dei Principi allo stadio Olimpico per sfidare gli svizzeri.

«Il mister è stato un grande perché quel momento ci ha aiutato a scaricare la tensione...», ricorda Bonucci a proposito delle battute del comico pugliese. «Banfi come tecnico col 5-5-5 è avanti a tutti...», sorride il nostro commissario tecnico Mancini e, in un attimo, usciamo dal fortino Nazionale a cui eravamo abituati da sempre.

L' Italia, questa Italia, «deve giocare con gioia ed allegria», sottolinea in ogni occasione il ct e, ieri, è stata l' ultima. «Dobbiamo dimostrare a tutti che non siamo scarsi come dicono o scrivono...», è il salto indietro di cinque anni che ci riporta alle riflessioni di Antonio Conte da Montpellier, quartier generale azzurro ad Euro 2016 in Francia. Conte ci mostrò una bella Italia, ma costruita su fondamenta radicalmente diverse dall' Italia del Mancio: soli contro tutti e, in campo, solidità più grinta. Cinque stagioni sembrano un' era calcistica e, oggi, il fortino Nazionale ride davanti a Banfi e allontana lo stress.

Conte chiamò il popolo di tifosi a raccolta chiedendo di indossare una maglietta blu davanti alla televisione o allo stadio. Mancini chiede di divertirsi e di incuriosire i tifosi con idee e manovre lontane dalla nostra tradizione: modi diversi per cercare l' obiettivo. In mezzo, si può collocare il racconto dei minuti prima della finale di Berlino 2006 con quanto scritto dal campione del mondo Camoranesi.

«Ho ancora i brividi a pensare al discorso di Lippi: "state attenti qua, state attenti là, mi raccomando questo...". Poi, all' improvviso si ferma e dice: "Ragazzi queste sono tutte caz..., siamo venuti per vincere e allora andiamo a vincere!". Nello spogliatoio ci fu un boato...». Riti o rituali. Questa Italia ha scelto l' allegria. Anche di Lino Banfi. «Il migliore di tutti noi tecnici», se la ride Mancini.

