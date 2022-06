"BIG ROM" IS COMING HOME! - ROMELU LUKAKU È ATTERRATO STAMANE A MILANO PER SVOLGERE LE VISITE MEDICHE E FIRMARE IL CONTRATTO CON L'INTER: "SONO TROPPO CONTENTO DI ESSERE QUI" - ARRIVA IN NERAZZURRO ANCHE IL CENTROCAMPISTA CLASSE 2002 DELL'EMPOLI KRISTJAN ASLLANI… - VIDEO

Romelu Lukaku will complete his medical today ahead of officially being announced as an Inter Milan player ? pic.twitter.com/dEJjH781Uc — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 29, 2022

Da www.gazzetta.it

romelu lukaku arriva a linate

È già iniziato il gran giorno che sancirà definitivamente il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il centravanti belga è sbarcato all'aeroporto di Linate intorno alle 6.30 di stamattina e si prepara a vivere un mercoledì davvero intenso. Ieri l’Inter e il belga hanno giocato come il gatto col topo, seminando indizi sull’ora di arrivo del figliol prodigo, ma il momento è arrivato solo questa mattina. “Sono troppo contento di essere qui” sono state le prime parole di Romelu, che si è anche fermato a parlare con due tifosi.

romelu lukaku arriva a linate

LA GIORNATA

Ad aspettare l’alba di questo Lukaku-bis, al via in pompa magna, c’è praticamente tutto l'universo nerazzurro. Il tour de force, tutto in giornata, inizierà con il passaggio all’Humanitas di Rozzano - visite intorno alle 9, dopo Kristjan Asllani - , e poi al Coni di Milano per l’idoneità sportiva: lo stesso copione, seguito più o meno negli stessi momenti dal suo nuovo compagno Kristjan Asllani.

kristjan asllani

Il clou è l’appuntamento in sede per la firma in pompa magna e con immancabile flash davanti allo stato maggiore del club. E potrebbero arrivare anche le prime parole di Lukaku, magari ai microfoni della televisione del club.

kristjan asllani