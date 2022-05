"BLUES" D’ADDIO – ABRAMOVICH VENDE IL CHELSEA A UN CONSORZIO GUIDATO DA TODD BOEHLY PER 5 MILIARDI DI EURO - IL BILLIONAIRE RUSSO CEDE IL CLUB, IN PARTE COLPITO DALLE SANZIONI DEL GOVERNO BRITANNICO PER LA GUERRA IN UCRAINA, A UNA CORDATA GUIDATA DAL COMPROPRIETARIO DEI LA DODGERS, E SOSTENUTA DA CLEARLAKE CAPITAL - L’OPERAZIONE POTRÀ ESSERE PERFEZIONATA SOLO DOPO IL VIA LIBERA DEL GOVERNO BRITANNICO E DELLA PREMIER LEAGUE...

Paolo Foschi per corriere.it

roman abramovich con erdogan ai negoziati tra russia e ucraina in turchia

Il Chelsea potrebbe avere a brevissimo un nuovo proprietario. Un consorzio guidato da Todd Boehly, comproprietario dei LA Dodgers, e sostenuto da Clearlake Capital, ha firmato un contratto per l’acquisizione del Chelsea per 4 miliardi di sterline. L’operazione potrà essere perfezionata solo dopo i via libera del governo britannico e della Premier League. Lo ha riportato per primo il Telegraph, spiegando come la firma sia avvenuta dopo «una settimana di intense trattative».

L’imprenditore russo Roman Abramovich aveva deciso di mettere in vendita il club in seguito all’invasione dell’Ucraina, che ha messo in difficoltà gli affari all’estero di numerosi oligarchi. Lo stesso club era stato colpito in parte dalle sanzioni, tanto che per un periodo si è trovato costretto a non poter vendere i biglietti ed ha avuto difficoltà alla movimentazione delle proprie risorse economiche.

ABRAMOVICH YACHT

Dopo l’anticipazione del giornale inglese, la notizia dell’accordo è stata confermata dal club in una nota, nella quale precisa che il valore dell’operazione è pari a 4,25 miliardi di sterline, circa 5 miliardi di euro. «Il Chelsea Football Club può confermare che sono stati concordati i termini per un nuovo consorzio di proprietà - guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss - perché acquisisca il club. La vendita dovrebbe concludersi a fine maggio, fatte salve tutte le necessarie approvazioni normative, maggiori dettagli saranno forniti in quel momento».

TODD BOEHLY

Il Chelsea ha spiegato che i nuovi proprietari pagheranno 2,5 miliardi di sterline per l’acquisto di azioni mentre impegneranno altri 1,75 miliardi di sterline nello stadio, nella squadra femminile, nell’accademia e nella Chelsea Foundation. Il Chelsea ha confermato che le somme saranno depositate in un conto bancario congelato nel Regno Unito e che Abramovich, attualmente soggetto a sanzioni del governo britannico, donerà tutti i proventi a cause di beneficenza. L’annuncio arriva a poco più di tre settimane dalla scadenza dell’attuale licenza operativa del club, prevista il 31 maggio.

Abramovich aveva messo in vendita il club all’inizio di marzo. La cordata guidata da Todd Boehly aveva prima acquisto il diritto alla trattativa esclusiva con Abramovich e ha così superato la concorrenza di altri due potenziali acquirenti, i due gruppi statunitensi guidati da Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics e nuovo azionista di maggioranza dell’Atalanta, e i co-proprietari dei Philadelphia 76ers, Josh Harris e David Blitzer.

abramovich boehly todd boehly abramovich ranieri abramovich ranieri roman abramovich 1 Roman Abramovich durante i colloqui in Turchia 2