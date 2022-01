"ALLA BOBO TV NON SIAMO SERVI DI NESSUNO” – LELE ADANI PARLANDO DI VLAHOVIC ALLA JUVE ATTACCA GIORNALISTI ED ESPERTI CHE LODANO ALLEGRI E LA SQUADRA BIANCONERA, IL DIRETTORE DEL CORSPORT IVAN ZAZZARONI SI INCAZZA: “OFFESE AD MINCHIAM. LA SCUOLA DEI SOCIAL PRODUCE CAMPIONI DI VOLGARITÀ SPESSO NATURALI, DA MOLTI RITENUTI FACILITATORI DEL RACCONTO CALCISTICO, IN REALTÀ SFORTUNATE VITTIME DELL’ANALFABETISMO DI RITORNO” – VIDEO

Leo Zullo per www.calciotoday.it

Botta e risposta tra Ivan Zazzaroni e Lele Adani: anche i social si dividono, che cosa è successo e perché è scoppiata la polemica.

Scontro acceso sulle piattaforme online e sulla stampa. Lele Adani ha lanciato una provocazione qualche sera fa alla Bobo TV, subito accolta dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport (LaPresse)

Il giornalista e giudice del programma tv Ballando con le Stelle ha attacco le espressioni ingiuriose utilizzate dall’ex opinionista di Sky, ora passato alla Rai. Non scorre certo buon sangue tra i due, nonostante siano due professionisti che si rispettino. Ma i social ora sono praticamente divisi tra l’uno e l’altro. Da una parte, chi sostiene Lele Adani ed il suo modo di esprimere i concetti sul calcio. Dall’altro, invece, i fan di Zazzaroni e i giornalisti “attaccati” dall’ex difensore dell’Inter.

Zazzaroni replica ad Adani: cosa è successo

Nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, Lele Adani ha criticato la Juventus di Allegri ma anche i giornalisti o esperti che lodano la squadra bianconera, nonostante stia giocando al di sotto delle aspettative. E secondo l’ex calciatore non basterà l’acquisto di Vlahovic a cambiare gli scenari. “Ora con Vlahovic la Juve deve arrivare quarta? Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva sui denti e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno“, ha dichiarato Adani visibilmente nervoso.

Non è mancata la replica di Zazzaroni, che sull’editoriale al Corriere dello Sport ha intitolato il pezzo Lele Land, criticando i modi e le espressioni ingiuriose e volgari di Adani. Uno scontro che ha diviso i fan dell’uno e dell’altro.

C’è ovviamente chi non apprezza le argomentazioni portate avanti da Adani, contrario al calcio proposto da Allegri. Ma c’è anche chi sostiene e difende la sua libertà di espressioni, libera da pregiudizi e da legami con l’editoria.

Da www.ilnapolista.it

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni dà dell’analfabeta di ritorno a Lele Adani che ieri, a Bobo tv, si è scagliato per l’ennesima volta contro la Juventus di Allegri. Lo ha fatto con toni e termini dai quali Zazzaroni è rimasto colpito.

“Offese come «servi», «disonesti», «falsi» e «bugiardi» lanciati ad minchiam, generalizzando, all’interno di una chiacchierata televisiva di natura tecnica, sono intollerabili, soprattutto perché il servilismo e il leccaculismo sono pratiche che certo opinionismo riserva di solito a temi e ruoli ben più importanti”.

Con chi ce l’aveva Adani? Si chiede Zazzaroni. Indirettamente con Allegri, certo, e non è una novità: gli sta sulle palle (ricambiato). Ognuno di noi ha delle simpatie e delle antipatie che coltiva con leggerezza o ostinazione.

E aggiunge:

“Intanto, senza arroganza anzi con la semplicità di sempre, dico che Daniele ce l’ha innanzitutto con la lingua italiana, non quella degli arzigogolanti fumosi, naturalmente, ma dei pessimi comunicatori sempre più numerosi. I limiti dell’opinionista che ha appena cambiato casacca – come Vlahovic – dimostrano che la scuola dei social produce campioni di volgarità spesso naturali, da molti ritenuti facilitatori del racconto calcistico, in realtà sfortunate vittime dell’analfabetismo di ritorno: ‘L’analfabetismo di ritorno è quel fenomeno attraverso il quale un individuo che abbia assimilato nel normale percorso scolastico di alfabetizzazione le conoscenze necessarie alla scrittura e alla lettura perde nel tempo quelle stesse competenze a causa del mancato esercizio di quanto imparato”.

