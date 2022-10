21 ott 2022 16:26

LA "BOMBONA" DI SIMONA! SOSPESA PER DOPING LA ROMENA SIMONA HALEP, EX NUMERO UNO DEL MONDO (ATTUALMENTE È AL NONO POSTO DEL RANKING): DURANTE GLI US OPEN E’ RISULTATA POSITIVA UN FARMACO USATO PER IL TRATTAMENTO DI PROBLEMI RENALI.- RECENTEMENTE LA TENNISTA AVEVA ANCHE ANNUNCIATO CHE PER IL RESTO DI QUESTA STAGIONE SI SAREBBE PRESA UNA PAUSA AL FINE DI RECUPERARE DA UN INTERVENTO CHIRURGICO AL NASO...