"BOTTAS" DI CULO! - IL PILOTA DI FORMULA1 VALTTERI BOTTAS SI MOSTRA COME MAMMA L'HA FATTO PER IL CALENDARIO "BOTTASS 2024" - IL NOME DEL PROGETTO, CHE È UNA FUSIONE TRA IL SUO NOME E IL TERMINE INGLESE PER IL LATO-B, È STATO INVENTATO DA DANIEL RICCIARDO PER COMMENTARE LA PASSIONE DEL 34ENNE FINLANDESE DI MOSTRARE LE CHIAPPE ALL'ARIA - IL RICAVATO DALLA VENDITA DEI CALENDARI VERRÀ DONATO ALLA RICERCA CONTRO IL TUMORE ALLA PROSTATA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federico Mariani per www.gazzetta.it

Completamente nudo in mezzo alla natura: così Valtteri Bottas è apparso in alcune foto diffuse sui social dai suoi profili negli anni scorsi. […]. Quegli scatti sono diventati la base per un progetto particolare: un calendario, fatto di 13 immagini distinte, in cui il pilota F1 dell'Alfa Romeo Sauber appare totalmente svestito. E il nome dell'iniziativa è tutto un programma: "BottAss 2024", richiamando il termine "Ass" "Sedere" nella forma volgare in inglese.

Il progetto, rivelato oggi sui social dallo stesso Bottas, ha ripreso il termine coniato nel 2021 da Daniel Ricciardo. L'australiano aveva commentato la terza puntata della serie Drive to Survive in cui Valtteri veniva ritratto nella sua casa in Finlandia, nudo mentre si godeva il piacere della sauna. […]

L'iniziativa non è fine a se stessa. Infatti ogni pezzo è acquistabile alla cifra di 5 dollari consultando il sito Bottass.com. Il ricavato verrà utilizzato per uno scopo nobile: proseguire la ricerca per curare il cancro alla prostata. […]

