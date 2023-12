IL "BRACCINI" DEL TENNISTA – IL RITORNO DI FIAMMA DI SINNER PER MARIA BRACCINI: JANNIK DA TRE ANNI FREQUENTA LA MODELLA, DI UN ANNO PIÙ GRANDE - SONO STATI PIZZICATI INSIEME A SAN SIRO A VEDERE IL MILAN. I DUE SI SONO CONOSCIUTI SUI SOCIAL: LUI RIEMPIVA DI LIKEI SUOI POST IN COSTUME E QUELLI COL PASTORE TEDESCO WOLF – I DUE SI ERANO LASCIATI DOPO CHE LEI AVEVA PUBBLICATO LA FOTO DI UN BACIO. JANNIK NON GRADÌ, FORSE PERCHÉ RENDEVA TROPPO “DA GRANDI” LA RELAZIONE...

Una Coppa Davis nel cassetto, un’uscita «ufficiale» a San Siro. E poco importa se il Milan ha perso malamente con il Borussia Dortmund e ora vede le sue chance di qualificazione agli ottavi di Champions pesantemente compromesse. Jannik Sinner ha di che consolarsi tra un 2023 strepitoso e un ritorno di fiamma con la stessa ragazza che due anni fa gli ha fatto palpitare il cuore, Maria Braccini.

La giovane, classe 2000, è una modella con 153k follower su Instagram. Nata in India, a Nuova Dehli, ma italiana, aveva conosciuto Jannik proprio sul social network tre anni fa. Il campione di San Candido — all’epoca a Bordighera alla scuola di Riccardo Piatti — riempiva di like i suoi post in costume, ma anche quelli con il pastore tedesco Wolf. Proprio uno di questi like avrebbe dato il via alla conoscenza e alla storia.

Il tira e molla

A un’emittente altoatesina Sinner aveva confermato che stavano insieme (stando alle stories del tennista, dal 20 settembre): «È una tipa molto tranquilla — aveva detto —. Non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta».

Lei scherzava facendo vedere che provava a imparare a giocare a tennis, ma niente di più. Fino a un post galeotto, un anno dopo, nel settembre 2021, un bacio innocente per festeggiare un anno insieme che Jannik non ha gradito, forse perché rendeva troppo «da grandi» la relazione in un momento in cui era necessario dare priorità alla carriera.

Lei ha comunque continuato la sua attività e, collateralmente, a farsi vedere anche a eventi di tennis, come Wimbledon 2022 (Sinner eliminato ai quarti da Djokovic in doppia rimonta). Di certo, era a Parigi a inizio novembre, quando Sinner avrebbe dovuto disputare il torneo di Bercy (ma si è ritirato per via delle polemiche: dopo aver sconfitto McDonald nella notte, dovendo affrontare De Minaur poche ore dopo, aveva dato forfait. Contro l’australiano si è ufficialmente rifatto vincendo la Coppa Davis a Malaga).

Adesso l’uscita a San Siro, insieme. La prima, formalmente. Di certo quando la storia è iniziata, Sinner era un talentino n. 34 del mondo. Adesso è il n. 4, con una crescita straordinaria negli ultimi mesi.

