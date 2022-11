16 nov 2022 16:57

"BUM BUM" BECKER TORNA IN GERMANIA - IL TRE VOLTE CAMPIONE DI WIMBLEDON, IN CARCERE DA FINE APRILE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA (CON UN DEBITO COMPLESSIVO DA CIRCA 3 MILIONI DI EURO), LASCIA L’INGHILTERRA: FINIRÀ DI SCONTARE LA SUA PENA IN UN CARCERE TEDESCO – L’EX TENNISTA AVREBBE ADERITO A UN PROGRAMMA CHE PERMETTE L’ESTRADIZIONE NEGLI ULTIMI 12 MESI DI DETENZIONE