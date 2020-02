"I CAMBI DI CONTE? NON LI HO CAPITI" – L'INTERISTA MENTANA BACCHETTA L’EX CT: "DOPO IL GOL DEL 2-1, SE MI AVESSERO CHIESTO CHI ERANO STATI I MIGLIORI TRA I NERAZZURRI, IO (SEMPLICE TIFOSO, PER CARITÀ) AVREI DETTO BROZOVIC E CANDREVA. I DUE CHE A QUEL PUNTO CONTE HA SOSTITUITO…” - MILINKOVIC GLADIATORE SUI SOCIAL: “AFFRONTATE LA SETTIMANA CON LA CARICA CON CUI IL SERGENTE AFFRONTA PARTITA”. E PICCININI…

DA cittaceleste.it

Ieri sera ha letteralmente giganteggiato sugli altri 21 giocatori in campo, Sergej Milinovic-Savic è parso come un Dio in un mondo di umani ed ha condotto la sua fazione al successo tramite una prestazione maiuscola. Anche lui deve essersi accorto della grande prova offerta al pubblico dell’Olimpico tanto che, questa mattina, ha voluto dare il buongiorno ai suoi followers in una maniera tanto modesta quanto ironica che farà scappare il riso a tutti quanti. Laziali e non.

Da fcinter1908.it

Enrico Mentana commenta su Facebbok la vittoria in rimonta della Lazio all’Olimpico, che ha superato 2-1 l’Inter scavalcando i nerazzurri in classifica. Il tweet del direttore del TgLa7 in realtà più che sul successo biancoceleste è incentrato sulle scelte di Antonio Conte.

“Conte è un allenatore blasonato e ha già fatto un grande lavoro all’Inter – scrive Mentana – Ma ieri sera, dopo il gol del 2-1, se mi avessero chiesto chi erano stati fino a quel momento i migliori tra i nerazzurri, io (semplice tifoso, per carità) avrei detto Brozovic e Candreva. I due che a quel punto Conte ha sostituito…”.

Da cittaceleste.it

Piovono elogi sulla Lazio di Simone Inzaghi, capace di battere anche l’Inter, dopo aver schiantato per ben due volte la Juventus. I pareri sono quasi tutti concordi sul valore assoluto dell’undici titolare e sulla grande rilevanza che sta avendo sui risultati l’apporto del tecnico piacentino.

Il noto giornalista Sandro Piccinini si è così espresso su Twitter: “Lo scrivo da tanto tempo, Simone Inzaghi ha idee, coraggio e personalità. Inoltre, sa capire quando è il caso di adattarsi alle caratteristiche dei propri giocatori, senza pretendere il contrario. Non so se vincerà, ma il futuro è suo”.

