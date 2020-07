"IL CAMPIONATO È FALSATO. LA JUVE HA RICEVUTO UN AIUTINO ANCHE QUEST'ANNO" - IL VICE PRESIDENTE DEL SENATO LA RUSSA, TIFOSO DELL’INTER, LA TOCCA PIANISSIMO: "BASTA UN PICCOLO SENTORE DI NECESSITÀ E SCATTA UNA MANO PER LORO, L’INTER SI SAREBBE PORTATA A 3 PUNTI IN CASO DI VITTORIA DUE DOMENICHE FA: SUBITO UN GOL INESISTENTE CONTRO I NERAZZURRI È STATO CONVALIDATO..."

Da corrieredellosport.it

la russa

"Il campionato che sta finendo è falsato. Tante partite sono finite in maniera strana rispetto alle aspettative e penso ai ko o alle rimonte subite dal Juventus o Inter. Bene il Napoli con la vittoria della Coppa Italia".

Lo ha dichiarato il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lo Scudetto è stato vinto da chi aveva accumulato più vantaggio. E l’aiutino è arrivato anche quest’anno ai bianconeri. Basta un piccolo sentore di necessità e scatta l’aiuto per loro, c’è poco da fare.

juventus

La Juventus non ha bisogno degli aiuti che riceve. Ha giocatori straordinari, avrei fatto di corsa lo scambio Dybala-Icardi. Messi all’Inter? Quest’anno difficile. Magari a scadenza di contratto verrá qui come il suo rivale Cr7. La mancanza di pubblico ha penalizzato Inter, Lazio e Napoli. Riaprire gli stadi parzialmente? Questo Governo ha interesse a mantenerci in uno stato di soggezione. Non reagisce ad un’emergenza ma ad un pericolo d’emergenza"…

scudetto juve

JUVENTUS: LE ACCUSE DI LA RUSSA

Da juvedipendenza.net

Il senatore, Ignazio La Russa, di fede interista ha analizzato e commentato, tramite i microfoni dell’ADNKronos, con parole molto dure il successo che la formazione allenata da Maurizio Sarri ha avuto in questo campionato caratterizzato dal Coronavirus.

Per far vincere una Juve così scassata ci vuole un concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli. Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che non ha avuto concorrenti.

la russa

E poi per la Juve, anche quando non ne ha bisogno, si scatena subito l’aiutino. L’unico momento in cui è stata in pericolo la sicura vittoria della Juve, almeno in via del tutto teorica, è stato con l’Inter che si sarebbe portata a 3 punti in caso di vittoria cioè due domeniche fa: subito un gol inesistente contro l’Inter è stato convalidato.

juventus

Ho scritto che peggio della Juve ci sono solo gli arbitri juventini, anche perché in questo campionato la Juve non ha proprio avuto bisogno di aiuti. La Juve, poi, è abituata a giocare con un pubblico tiepido, Inter e Lazio hanno bisogno della spinta del loro pubblico, non sono cosi abituate a vincere come la Juve, che ne può fare a meno e che ha un piccolo stadio.

CR7 SCUDETTO JUVE

Il lockdown e l’assenza di spettatori per gli stadi chiusi sicuramente hanno reso più disattente Lazio e Inter, che hanno sofferto la mancanza di pubblico. La Juve ce l’ha fatta anche quest’anno, vedremo l’anno prossimo»

ignazio la russa sbrocca a l'aria che tira scudetto juve ignazio la russa foto di bacco (2) ignazio la russa foto di bacco (3) juve lazio cr7 sarri ignazio la russa foto di bacco (1)