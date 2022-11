"CARO ANDREA AGNELLI, LE VOSTRE DIMISSIONI SONO UNA GRANDE NOTIZIA" - IL PRESIDENTE DELLA LIGA SPAGNOLA, JAVIER TEBAS, SI SCAGLIA CONTRO L'ORMAI EX PRESIDENTE DELLA JUVE: "AVETE "MANIPOLATO" BILANCI, VALUTAZIONI, DOCUMENTI, PER "INGANNARE" LE AUTORITÀ PUBBLICHE, GLI SPORTIVI, GLI AZIONISTI, I TIFOSI... E AVETE ANCHE VOLUTO INGANNARE IL MONDO DEL CALCIO CON LA BONTÀ DELLA SUPERLEGA…" - IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA RISPONDE A MUSO DURO A TEBAS: "PENSI ALLA LIGA"

Caro @andagn avete "manipolato" bilanci, valutazioni, documenti, per "ingannare" le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi... e avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della SUPERLEGA, le vostre dimissioni sono una GRANDE NOTIZIA. pic.twitter.com/spKRfPazO0 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 29, 2022

Da www.corrieredellosport.it

il presidente della liga javier tebas

Attacco durissimo da parte di Javier Tebas ad Andrea Agnelli, all'indomani delle dimissioni di tutto il Cda della Juve. Il presidente della Liga, che in passato si era già scagliato contro l'ormai ex presidente bianconero per il progetto Superlega, non si è risparmiato e tramite Twitter ha esultato pubblicamente per le sue dimissioni.

andrea agnelli

Javier Tebas ha pubblicato un tweet allegando il comunicato del club bianconero sulle dimissioni e anche quello della Liga sull'accaduto: "Caro Andrea Agnelli, avete "manipolato" bilanci, valutazioni, documenti, per "ingannare" le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi... e avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della SUPERLEGA, le vostre dimissioni sono una GRANDE NOTIZIA".

IL COMUNICATO DELLA LIGA SULLA JUVE

Il presidente del campionato spagnolo non è stato l'unico ad attaccare la Juve all'indomani delle dimissioni del Cda. I dirigenti della Liga hanno infatti chiesto a gran voce delle sanzioni da parte dell’Uefa: "La Liga chiede l'immediata applicazione delle sanzioni sportive al club. La Liga aveva già presentato nell'aprile 2022 alla UEFA una denuncia ufficiale contro la Juventus in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza italiana. La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio. Proteggiamo il nostro calcio”.

