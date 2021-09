10 set 2021 10:14

UN "CASTELLETTO" AI PARIOLI PER MOURINHO! NIENTE PALAZZO TAVERNA: LO "SPECIAL ONE" HA SCELTO LA SUA NUOVA MAGIONE. SI TRATTA DI UN PALAZZO D’EPOCA DI PROPRIETA’ DELL’EX CENTROCAMPISTA GIALLOROSSO AQUILANI. MOU, CHE SARA’ VICINO DI CASA DI DAN FRIEDKIN E MARIO DRAGHI, È GIÀ STATO "AVVISTATO" PER LE STRADE E I LOCALI (L’HUNGARIA) DEL SUO NUOVO QUARTIERE…