"IL CHELSEA USA L’ARABIA SAUDITA COME CARTA PER USCIRE GRATIS DALLA PRIGIONE DEL FAIR PLAY FINANZIARIO" - I TOP CLUB EUROPEI SI RIBELLANO ALL'ASSE TRA I BLUES E RIAD: IL FONDO SOVRANO PIF È ANCHE INVESTITORE DI UN FONDO CHE È TRA I PROPRIETARI DEL CLUB LONDINESE E GUARDA CASO IL CHELSEA HA APPENA RICEVUTO OFFERTE FARAONICHE DALLA "SAUDI PRO LEAGUE" PER QUATTRO ESUBERI: ZIYECH, KOULIBALY, MENDY E AUBAMEYANG (ANCHE ROMELU LUKAKU, CHE PERO' HA RIFIUTATO) - LE EVENUTALI CESSIONI SAREBBERO FONDAMENTALI PER...

todd boehly

1. I TOP CLUB EUROPEI CONTRO L’ASSE CHELSEA-ARABIA SAUDITA: «LA UEFA INDAGHI»

Estratto da www.calcioefinanza.it

I top club europei rivali di Chelsea e Wolverhampton chiedono indagini sull’asse di mercato che i due club stanno creando con l’Arabia Saudita. Un top club – interpellato dal Telegraph sull’argomento – sostiene che le squadre stanno usando la Saudi Pro League come una «carta per uscire gratis dalla prigione del Fair Play Finanziario». […]

hakim ziyech1

Si pensa che al solo Chelsea sia stata originariamente presentata una proposta per cinque calciatori per un importo di oltre 100 milioni di sterline, anche se uno di loro, Romelu Lukaku, avrebbe rifiutato l’offerta.

La situazione porta con sè un tempismo perfetto per i club che tentano di scaricare i cosiddetti “esuberi”, ma sta già attirando avvertimenti dai club rivali su potenziali distorsioni del mercato. Con le trattative in corso per Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy e Pierre-Emerick Aubameyang, gli avversari chiedono un esame approfondito, anche perché gli accordi potrebbero svolgere un ruolo importante nel garantire che il Chelsea e altri club siano in grado di soddisfare i requisiti finanziari della Premier League per il prossimo anno.

KOULIBALY CHELSEA

[…]uno dei principali rivali europei dei Blues ha suggerito che siano necessarie da parte della UEFA «indagini live» su tutti gli accordi con i sauditi, questo a causa dell’entità dei potenziali investimenti per i giocatori.

«Il PIF ha così tanti investimenti in tutto il mondo che dovrebbe essere costretto a dimostrare che non ci siano conflitti di interesse», ha detto un club europeo al Telegraph, a condizione di anonimato. «Guarderemo i club usare l’Arabia Saudita quest’estate in tutta Europa come carta per uscire gratis dalla prigione del Fair Play Finanziario. E la cosa sarebbe ancora più “opaca” se PIF avesse interessi sia nel club che vende, sia in quello che acquista».

pierre emerick aubameyang

[…]

Fonti del Chelsea affermano che l’interesse per i loro giocatori è puramente legato al mercato e dipende dalla popolarità del club in Medio Oriente. Il club nega che PIF abbia alcun interesse finanziario nei Blues, nonostante indiscrezioni secondo cui Clearlake, che possiede circa il 60% del Chelsea, gestisca proprio degli investimenti da parte di PIF.

bonucci lukaku 1

2. LUKAKU FA SALTARE IL PATTO FRA IL CHELSEA E GLI ARABI

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Fra lacune da colmare, esuberi da piazzare, appuntamenti da onorare, ogni club ha tra i dossier aperti sul tavolo la propria priorità da rispettare. Vale a dire l’affare da cui dipende la politica e il budget della restante campagna di rafforzamento.

lukaku chelsea 3

Fra i rebus da chiarire, sponda Inter si segue con particolare apprensione l’evoluzione della trattativa riguardante il rinnovo del prestito di Lukaku con il Chelsea. Negli ultimi giorni Big Rom è stato corteggiato, come altri giocatori dei Blues che infatti sono in procinto di accettare le faraoniche offerte degli sceicchi (Koulibaly, Ziyech, Mendy e Aubameyang), dalle fameliche squadre dell’Arabia Saudita. Curiosamente però i rapporti dei club arabi sono particolarmente stretti con il Chelsea: non sfugga il particolare che il fondo Pif, azionista di maggioranza delle squadre che militano in Arabia, è investitore di un fondo che è anche tra i proprietari del club londinese.

lukaku chelsea 8

Non può non destare sospetto come ora le squadre arabe corrano in aiuto dei conti degli inglesi, alleggerendo il monte ingaggi degli esuberi individuati. Fra essi nella lista di cessioni, necessarie per sistemare i bilanci in ottica fair play finanziario, era ricompreso anche il nome di Lukaku. Il Chelsea pensava di incassare 100 milioni da cinque cessioni. Peccato che il belga, a 30 anni, non abbia alcuna intenzione di lasciare l’Europa e seguire i quattro compagni citati sopra.

lukaku chelsea 4

Tratterà personalmente con il Chelsea la sua via d’uscita: intende restare all’Inter e lo spiegherà direttamente lui agli inglesi. A breve, di sicuro prima del 30 giugno. […]

TODD BOEHLY todd boehly 4 todd boehly 3 todd boehly KOULIBALY CHELSEA

todd boehly 1