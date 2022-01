"CHIFFI, DOPO QUESTA VAI DIRETTO IN PROMOZIONE" – DOPO MILAN-ROMA, DAMIANO DEI MANESKIN, TIFOSO GIALLOROSSO, È UNA FURIA CONTRO L’ARBITRO CHE TRA RIGORI E CARTELLINI HA COMBINATO SOLO PASTICCI – MOURINHO PERENTORIO: “CHIFFI SENZA PERSONALITA’” – IL DIRETTORE DI GARA A RIPOSO: NON COMPARE NELLA DESIGNAZIONI DEL PROSSIMO TURNO…

Milan-Roma non si è chiusa sul campo ma ha lasciato un'onda lunga di polemiche ben oltre il novantesimo. Tanti i tifosi giallorossi che sui social si sono infuriati con Chiffi a causa di un arbitraggio definito terrificante (qui la moviola di Milan-Roma dove vi spieghiamo perché il direttore di gara, alla sua prima da internazionale, si è meritato un 3 in pagella). Tra di loro anche Damiano David, frontman dei Maneskin e noto tifoso giallorosso che su Twitter non le ha mandate a dire, attaccando Chiffi con furia.

Damiano Maneskin attacca l'arbitro di Milan-Roma

Damiano dei Maneskin, romano e romanista, è appena tornato su Twitter dopo aver perso la password - come ha fatto sapere lui stesso - e ne ha subito approfittato per dire la sua sull'arbitraggio di Milan-Roma. "Chiffi, dopo questa diretto in promozione", ha scritto in un tweet che in breve è diventato molto popolare, raccogliendo grandi consensi sul web. Il cantante 22enne, che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, fa riferimento ad un possibile stop in cui potrebbe incappare il fischietto di Padova dopo la disastrosa prestazione di San Siro. Comunque vada una ben magra consolazione per tutti i tifosi della Roma.

