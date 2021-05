17 mag 2021 17:10

"CIPOLLINO" FOR PRESIDENT! – MASSIMO BOLDI, TIFOSO MILANISTA, PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA FOTO CON LOTITO: "IO PRESIDENTE DELLA SALERNITANA? PERCHÉ NO?" - TIENE BANCO LA QUESTIONE GRANATA CON LOTITO PRONTO A VENDERE: NON PUÒ GUIDARE DUE CLUB NEL MASSIMO CAMPIONATO. IL PATRON SI STA MUOVENDO IN QUESTA DIREZIONE: ATTENDE OFFERTE PER LA SALERNITANA - QUANDO IN "FRATELLI D'ITALIA" BOLDI FU "COSTRETTO" A FARE IL TIFOSO ROMANISTA: VIDEO STRACULT