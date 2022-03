"COLBRELLI HA AVUTO LE CONVULSIONI CHE HANNO PORTATO A UN ARRESTO CARDIORESPIRATORIO” – IL RE DELLA PARIGI ROUBAIX E’ STATO SALVATO DAL DEFRIBRILLATORE DOPO IL MALORE AL GIRO DI CATALOGNA - LA SQUADRA DEL CICLISTA, LA BAHRAIN VICTORIOUS, AVEVA PARLATO SOLO DI SVENIMENTO E DI MASSAGGIO CARDIACO – COLBRELLI: “NON RICORDO NULLA, PERO’ STO MEGLIO” – NEL CICLISMO PROBLEMI DI CUORE ANCHE PER VIVIANI, ULISSI E MOSCON…

Non coincidono le ricostruzioni della squadra di Sonny Colbrelli e dell'organizzazione del Giro di Catalogna sul malore che ha colpito il vincitore della Parigi-Roubaix 2021 all'arrivo della prima tappa. E le seconde sono decisamente più preoccupanti. Se la Bahrain Victorious aveva dichiarato che una volta "caduto privo di sensi, Colbrelli ha usufruito dell’assistenza medica ed era in condizioni stabili quando è stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona per accertamenti", in serata un comunicato della Volta catalana descrive l'accaduto in modo più allarmante.

LA NUOVA VERSIONE

Si legge infatti che Colbrelli, superata la linea del traguardo, ha "perso conoscenza e avuto le convulsioni che hanno portato a un arresto cardiorespiratorio. Il corridore è stato subito assistito dai paramedici che hanno effettuato un massaggio cardiaco e con l'uso di defibrillatore sono riusciti a invertire la situazione. Il ciclista si è quindi stabilizzato ed è stato portato in ambulanza in ospedale".

Sono stati attimi, minuti davvero drammatici quelli vissuti da Sonny Colbrelli subito dopo aver tagliato il traguardo della prima tappa del Giro di Catalogna.

Il ciclista della Bahrain Victorius, ha accusato un malore e si è accasciato a terra: solo l’intervento dei medici ha scongiurato il peggio, praticandogli un massaggio cardiaco, prima di trasportarlo in ospedale.

E proprio Colbrelli, dal nosocomio spagnolo, fa sapere di stare meglio. Poche parole inviate via wazzup, tramite un vocale e riprese dalla Gazzetta dello Sport. “Non ricordo nulla di quello che è successo, davvero. Nulla. Ho tagliato il traguardo, mi sono accasciato, fermato. Ho preso l’acqua dal massaggiatore, ho visto il dottore e dopo… ho avuto un vuoto. Poi mi sono svegliato… ricordo che ero in ospedale. Sono qua. Adesso mi devono tenere monitorato per un pò, mi guardano. Un grande spavento. Ma penso già a quando potrò ritornare in gruppo. Penso solo a questo”.

