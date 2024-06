30 giu 2024 15:30

"CONOSCO TRE UOMINI CHE SONO ANDATI A LETTO CON VINCE MCMAHON PER FARE CARRIERA NELLA WWE" - L'EX LOTTATORE DI MMA CHAEL SONNEN, DOPO AVER RIVELATO CHE CONOR MCGREGOR SI TROVA IN UNA CLINICA PER DISINTOSSICARSI DA DROGA E ALCOL, ADESSO PUNTA IL DITO CONTRO IL CAPO DELLA "WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT" (CHE SI È DIMESSO PERCHE' ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE): "NON È UN SEGRETO, ANDAVI A LETTO CON LUI E VENIVI PAGATO DI PIÙ E SPINTO DI PIÙ, AD ESEMPIO SHAWN MICHAELS, NON SO ESATTAMENTE COSA AVESSERO FATTO MA…" - VIDEO