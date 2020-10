"CONTRO LA JUVE CE LA SAREMMO GIOCATA. HO ROSICATO TANTO, SONO IL PIÙ INCAZZATO DI TUTTI” – GATTUSO SI GODE IL POKER ALL’ATALANTA E LO STREPITOSO PRIMO TEMPO DEL NAPOLI: “ CE L'HO CON CHI NON CI HA FATTO PARTIRE. CON LA JUVE POTEVAMO VINCERE". E SUL SUCCESSO SULL'ATALANTA: "OGGI ABBIAMO MESSO IN CAMPO UNA GRANDE MENTALITÀ"- L’ELOGIO A OSIMHEN

Da gazzetta.it

gattuso

Si gode il successo sull'Atalanta, Rino Gattuso, ma il pensiero sulla gara non giocata di Torino c'è, e fa male: "Ho rosicato tanto, sono il più inc... di tutti. Volevamo giocare, la Juve è la squadra da battere ma è un cantiere aperto, ce la saremmo giocata. Volevamo partire tutti, anche la società era d'accordo.

lozano

Sono arrabbiato con chi non ci ha fatto partire". Il campo, oggi, ha dimostrato che Gattuso ha ragione: "Non mi aspettavo una vittoria del genere perché so che squadra è l'Atalanta, noi l'abbiamo preparata bene. Abbiamo messo in campo una grande mentalità e una grande determinazione. L'Atalanta è una di quelle squadre che può vincere il campionato, un'altra squadra ne avrebbe presi sei o sette. Se questo successo può essere la svolta nel campionato? È presto, combattiamo contro un virus con il quale non si può stare tranquilli, abbiamo due giocatori fuori e dobbiamo sperare che vada tutto bene".

osimhen

IL CAMPO

Il tecnico ha poi proseguito con le impressioni sul match: "Bakayoko non giocava da mesi, abbiamo un modulo nuovo, ma siamo forti e abbiamo una nostra identità. Sono contento per Osimhen, per il lavoro che sta facendo, ci dà una grandissima mano sulle ripartenze. A Parma l'ha fatta vincere lui, sta cambiando il modo in cui stiamo in campo".

osimhen gattuso foto mezzelani gmt gattuso foto mezzelani gmt GATTUSO SEPE DE LAURENTIIS