"CRISTIANO RONALDO ERA FOTTUTAMENTE FASTIDIOSO" - WAYNE ROONEY RACCONTA I SUOI EX COMPAGNI AL MANCHESTER UNITED SENZA RISPARMIARE COLPI: "CR7 AMAVA TUFFARSI - RIO FERDINAND? MOLTO ARROGANTE. A VOLTE DIMENTICAVA DI ESSERE UN DIFENSORE" - "HO ADORATO GIOCARE CON TEVEZ, MA NON CAPIVO COSA DICESSE. UNA VOLTA CI HO PARLATO PER 30 MINUTI E NON SONO RIUSCITO A CAPIRE NULLA. LA PIÙ GRANDE DELUSIONE DELLA MIA VITA…"

Da www.ilnapolista.it

Wayne Rooney ha rilasciato una lunga intervista al The Sun, e tra le tante cose che ha detto sono emerse alcune curiosità rispetto ai suoi compagni del Manchester United. Queste le sue dichiarazioni così come tradotte da Itasportpress.

Su Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo era assolutamente bravo ma altrettanto fastidioso. Forse ore è meno bravo, ma sempre molto fastidioso. Sinceramente? Amava tuffarsi. Non ho avuto nessun problema con lui ma nel tunnel degli spogliatoi, dopo Portogallo-Inghilterra, gli dissi: ‘Non ho problemi se mi fai espellere’. Avevo passato tutto il primo tempo a chiedere l’ammonizione per le sue simulazioni. Comunque come è finita la partita eravamo amici come prima.

Su Rio Ferdinand.

Cavolo, un giocatore top davvero. Ma molto arrogante. Al Manchester United venivo pagato per mettere la palla in rete quindi ho detto: ‘ Rio fai il tuo lavoro, dai la palla a me e Ronaldo e facci fare gol’. Rio, ripeto, è un grande ma a volte dimenticava di essere un difensore.

Su Tevez.

Ho adorato giocare con lui, davvero. Eravamo molto uniti, andavamo in macchina insieme quando c’era da fare una trasferta di Champions o viaggiare con l’aereo. Ma diamine, in macchina non capivo cosa dicesse. Borbottava sempre. Una volta ci ho parlato per 30 minuti e non sono riuscito a capire cosa stesse dicendo. La più grande delusione della mia vita.

