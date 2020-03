"CRISTIANO RONALDO VUOLE TORNARE AL REAL" - SECONDO ‘EL CHIRINGUITO’ IL PORTOGHESE POTREBBE LASCIARE LA JUVE PER UN INCREDIBILE RITORNO ALLA 'CASA BLANCA' - IERI ERA IN TRIBUNA AD ASSISTERE A REAL-BARCELLONA - VINICIUS, GOL CON DEDICA A RONALDO E RETROSCENA DOPO LA VITTORIA DEI 'BLANCOS': "CRISTIANO È VENUTO NELLO SPOGLIATOIO A METÀ TEMPO PER SOSTENERE LA SQUADRA" - VIDEO

Da corrieredellosport.it

Cristiano Ronaldo, approfittando del rinvio della partita tra Juve e Inter per l'emergenza coronavirus, è volato a Madrid per assiste al Clasico tra Real e Barcellona. La presenza del portoghese al Santiago Bernabeu ha fatto discutere molto soprattutto in Spagna. A El Chiringuito, il giornalista Edu Aguirre, amico personale del portoghese, avrebbe parlato addirittura di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo ai Blancos, preoccupando, non poco, i tifosi bianconeri.

Aguirre sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

"Cristiano ha sentito un affetto incredibile della gente - commenta Aguirre -. A un’ora dalla partita, i tifosi erano impazziti perché si era saputo che sarebbe arrivato Cristiano Ronaldo, per un po’ il Clasico è passato in secondo piano per il ritorno di CR7. Lui ha sentito l’affetto del madridismo, sono sicuro che ha sentito voglia di tornare al Real Madrid, perché è un madridista.

Se può tornare al Real? È concentrato sulla Juve, sulla Champions: non so cosa succederà in futuro e nessuno lo sa. Però non si sa mai. E sono sicuro che ha sentito voglia di tornare. Ora è contento della Juve, morirebbe per vincere la Champions con la Juve, però non si sa mai: è un madridista. Sicuramente ha provato voglia di tornare”.

Da tuttosport.com

Sotto gli occhi di Cristiano Ronaldo, per la prima volta in tribuna al Santiago Bernabeu dal suo addio al Real Madrid, i 'blancos' hanno vinto 2-0 il 'Clasico' contro il Barcellona nella gara valida per la 26esima giornata della Liga.

La squadra di Zidane ha sbloccato il risultato al 26' della ripresa con Vinicius che, servito in profondità da Kroos, da posizione defilata ha superato Courtois grazie alla deviazione determinante in scivolata di Piquè. Poi, nel recupero, Mariano Diaz ha trovato il raddoppio con un'azione personale sulla destra. Il Real Madrid ritrova così la vetta della classifica di Liga salendo a 56 punti, a +1 sui blaugrana fermi a 55.

Vinicius è sicuramente uno dei principali protagonisti del Clasico vinto dal Real Madrid. Il brasiliano è riuscito ad essere decisivo sbloccando l'incontro del Santiago Bernabeu, proprio sotto gli occhi del suo idolo Cristiano Ronaldo.

Vinicius, infatti, oltre a festeggiare come CR7 dopo la rete realizzata ai blaugrana, ha poi dedicato anche una foto sul proprio profilo di Instagram Stories all'attaccante della Juventus. L'immagine, che ritrae Vinicius nell'esultanza dopo il gol, è accompagnata dalla scritta "Nosso idolo Cristiano" (Il nostro idolo Cristiano) con un cuore rosso.

Vinicius e il retroscena su Ronaldo

“Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per il quale ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo” ha rivelato Vinicius ai microfoni di Complesports dopo la partita tra Real e Barcellona.

