LA "CURA VAGNOZZI" DI JANNIK SINNER STA FACENDO GIÀ EFFETTO – DOPO IL DIVORZIO DAL COACH RICCARDO PIATTI, SINNER HA BATTUTO ANDY MURRAY NEL TORNEO ATP 500 DI DUBAI, SUPERANDO IL BRITANNICO AL SECONDO TURNO PER 7-5 6-2 – SI TRATTA DELLA PRIMA VITTORIA DEL TENNISTA ITALIANO CONTRO UN “FAB4”, DOPO CINQUE SCONFITTE CONSECUTIVE CONTRO I VARI NADAL E DJOKOVIC –– PER UN SINNER CHE GIOSCE, BERRETTINI PIANGE: È STATO COSTRETTO A RITIRARSI DELL'ATP 500 DI ACAPULCO PER UN PROBLEMA FISICO…

Daniele dell'Orco per “Libero quotidiano”

jannik sinner atp dubai

La "cura Vagnozzi" sta facendo già effetto, e Jannik Sinner dopo il divorzio dal coach Riccardo Piatti trova la prima vittoria in carriera contro un Fab4: Andy Murray. Nel torneo ATP 500 di Dubai l'azzurro ha superato al secondo turno il britannico 7-5 6-2.

Dopo cinque sconfitte consecutive contro i vari Nadal e Djokovic (non ha mai incrociato Federer) arriva una vittoria contro il già vincitore di 3 Slam e di un oro olimpico, che non sarà competitivo come i bei tempi per via dei tanti problemi fisici, ma mentalmente è ancora un demonio.

jannik sinner atp dubai

Domani dalle 13.30 italiane Sinner (su Supertennis e Sky Sport) ai quarti troverà dall'altra parte della rete il polacco Hubert Hurkacz, amico e compagno di doppio dell'altoatesino. Oltre alla semifinale, in palio ci sarà anche la top10 della classifica ATP. Al momento è occupata dal'azzurro, ma in caso di sconfitta verrebbe scavalcato proprio dall'amico-rivale.

infortunio matteo berrettini atp acapulco

Dalla gioia per Sinner al dolore per Matteo Berrettini che, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, è stato costretto a ritirarsi a match in corso a causa di un problema di natura fisica. I muscoli addominali lo hanno fermato nel corso del secondo set con l'americano Tommy Paul al primo turno dell'ATP 500 di Acapulco, quando il punteggio era di 6-41-5. Poco prima del match di Berrettini, nello stesso torneo messicano è andata in scena una pagina vergognosa del tennis contemporaneo.

matteo berrettini atp acapulco

Alexander Zverev, nel match di doppio al fianco dell'amico ed esperto doppista brasiliano Marcelo Melo, ha perso contro la coppia britannico -finlandese Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara per 6-4 4-610-6. Un furibondo Zverev al termine della gara si è scagliato contro l'arbitro italiano Alessandro Germani colpendo ripetutamente e con grande foga la sua postazione con la racchetta (a causa di una palla chiamata out). Gli organizzatori hanno squalificato il tedesco anche dal torneo di singolare e ora rischia di restare lontano dai campi per 2 mesi.

SINNER PIATTI jannik sinner atp dubai jannik sinner andy murray atp dubai PIATTI FIORELLO SINNER SIMONE VAGNOZZI 2 jannik sinner atp dubai jannik sinner atp dubai